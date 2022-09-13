Sağlık Bakanlığı, vatandaşların bir ay içinde alabileceği muayene randevularına kota getirdi. Kota uygulaması, uzmanlar ve vatandaşları ikiye böldü.

Türkiye’de sağlık sektörü hakkında tartışmalar aylardır gündemde olmaya devam ederken, bugün Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir uygulama hayata geçirildi. Bakanlık, muayene randevularına aylık kota getirdi. Yeni uygulamayla her vatandaşın bir ay içinde alabileceği muayene sayısı 3 ile sınırlandı.

Yeni uygulama, uzmanlar ve sosyal medyada karışık tepkiler topladı. BirGün’e konuşan Dr. Ergün Demir ve Dr. Gülay Kılıç, kota uygulamasının hastanelere giderek artan yoğunluğu önlemek için olduğunu vurgularken, tıbbi hizmetlere erişimin yurttaşların büyük bir çoğunluğu için giderek daha da zorlaştığının da altını çizdi. Öte yandan yeni uygulama, sosyal medyada da kullanıcıları ikiye böldü.

Sağlık Bakanlığı, kota uygulamasının yanlış anlaşıldığını açıkladı:

Bakanlık, hastane randevularının aylık 3 ay randevu ile sınırlandırıldığı iddiası üzerine bir açıklama paylaştı. Yapılan açıklamada MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı. Bakanlık, açıklamasına şu şekilde devam etti.

"Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS’de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir. Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur. Ayrıca randevu cetveline dair planlama aylık değil 15 günlük yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sağlık Bakanlığı’nın aylık randevu kotası uygulamasına gelen tepkiler şu şekildeydi:

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