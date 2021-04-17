Sigara Kullanımı COVID-19'a Yakalanma Riskini Artırıyor

Sağlık Bakanlığı, sigara kullanan ve sigara dumanına maruz kalan kişilerde COVID-19'a yakalanma riskinin, kullanmayanlara göre çok daha yüksek olduğunu açıkladı. Bakanlık, sigara kullanımının aynı zamanda ramazan ayında oruçlu kişiler için de risk teşkil ettiğini ifade ederek sigarayı bırakma çağrısı yaptı.

Ülkemiz, koronavirüs salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayılarının yaşandığı, oldukça riskli bir dönemden geçiyor. Geçtiğimiz bir ay içerisinde yükselişe geçen koronavirüs vaka sayıları, Nisan ayının ortaları itibariyle günlük 60 bin kişi seviyesine ulaşmış durumda ve geçtiğimiz günlerde vaka sayılarını azaltabilmek için yeniden kısıtlamalar getirildi.

Ülke genelinde artan vaka ve ölüm sayılarının yarattığı tedirginlik devam ederken, Sağlık Bakanlığı yeni bir yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, sigara kullanımının ve sigara dumanına maruz kalmanın COVID-19'a yakalanma riskini artırdığı belirtildi.

'Sigara kullanımı, COVID-19 ile mücadele edilen bu dönemde her zamankinden çok daha fazla tehlike içeriyor':

Bakanlık tarafından yayınlanan yazılı açıklamaya göre sigara kullanımı, pandemi ile mücadele anlamında da her zamankinden çok daha fazla tehlike içeriyor. Aynı zamanda ramazanda oruçlu kişilerin iftar sonrası art arda sigara tüketmesinin büyük risk içerdiğini açıklayan bakanlık yaptığı yazılı açıklamada,

''Bilimsel çalışmalar, sigara kullanan ve tütün dumanına maruz kalan kişilerin, kullanmayan ve sigara dumanına maruz kalmayanlara göre COVID-19’a yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Sigara kullanımı, ramazan ayında da son derece ciddi sağlık sorunlara sebep olabiliyor. Tüm gün sigara kullanılmamasının ardından, iftar sonrası üst üste sigara içilmesi ya da başka bir tütün ürünü kullanılması ile kandaki nikotin ve karbonmonoksit düzeyinde ani yükselmeler oluyor. Bunun etkisiyle damarlarda daralma meydana geliyor ve organlara yeterli oksijenin taşınması zorlaşıyor. Bunun sonucu olarak da tansiyon yükselmesi, beyin kanaması ve inme riski artıyor. Ayrıca ani nikotin artışı, çarpıntıya sebep oluyor ve kalp krizi riskini artırıyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı 'ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı 7/24 hizmet veriyor:

Bakanlık, açıklamasını sigarayı bırakmaya çağrı yaparak tamamladı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde, sigarayı bırakmak isteyenlere danışma ve destek sağlayan ALO 171 hattının ramazan boyunca da 7/24 hizmet verdiğini ifade eden Bakanlık, ''Danışma hattında, sigara bırakma sürecini kolaylaştıracak bilişsel-davranışsal tedavilere ilişkin destek sağlanırken, sigara bırakma polikliniklerinde hekimlerimiz tarafından uygun hastalara ilaç tedavisi de başlanabiliyor. Sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçlar, vatandaşlarımızın hizmetine ücretsiz olarak sunuluyor. Tütün ürünü kullanımı bırakıldığı andan itibaren oluşturduğu sağlık riskleri azalıyor ve vücutta olumlu bir değişim başlıyor. Bu nedenle sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanan vatandaşlarımıza ramazan ayını fırsat bilerek Sağlık Bakanlığının da desteğiyle sigarayı bırakmaya davet ediyoruz'' sözleriyle herkesi sigarayı bırakmaya teşvik açıklaması yaptı.