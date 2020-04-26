Sağlık Bakanlığı Her İlin Virüs Yükünü Tespit Edecek

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin bağışıklık haritasını oluşturmak için harekete geçti. Çalışma, turizm sezonu nedeniyle önem taşıyan Antalya’dan başlatıldı. Çalışmayla birlikte il il virüs yükü tespit edilecek ve hastalığın görülme sıklığı ile nüfusa oranı belirlenecek.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 203.670 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında Türkiye'de alınan önlemler sürüyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alabilme amacıyla il il virüs yükünün tespit edilmesine karar verdi. Pilot il seçilen Antalya’da numuneleri diş hekimleri toplayacakken test sonuçları normalleşmenin kapısını açacak anahtar olacak.

Bu kapsamda Türkiye'nin bağışıklık haritasını oluşturmak için harekete geçen Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), çalışmaya turizm sezonu nedeniyle önem taşıyan Antalya’dan başladı. Antalya’da diş hekimlerinden oluşan ekipler kurulup eğitime alındı. Plana göre, Antalya'daki beş merkez ilçede oluşturulan özel ekip evleri ziyaret edecek. Yapılacak testlerle hiçbir belirti göstermeden virüsü atlatanlar da dahil toplumun yüzde kaçının bağışıklık kazandığı ortaya çıkarılmaya çalışılacak.

Hastalığın görülme sıklığı belirlenecek

Antalya’dan başlayan bu uygulamanın tüm büyükşehirleri kapsayacağı ve on bin kişilik bir örnekleme modeli çıkartılacağı belirtiliyor. Hastalığın tespitinde kullanılan PCR testleri, rastgele yöntemiyle TÜİK tarafından ilin nüfusuna göre belirlenen oranlarda vatandaşlara yapılacak. Bu sayede hastalığın görülme sıklığı ve genel nüfusa oranı gibi verilere ulaşılacak.

Bu inceleme sayesinde, rastgele ölçüm yönteminin sonuçlarının normalleşme uygulamalarında kullanılacağı bildiriliyor. İl pandemi kurulları bu verilerden yola çıkarak illerdeki virüs yükünün boyutuna bakacak, yayılma ihtimalini hesaplayacak ve hangi şehirde hangi yasakların kaldırılacağına karar verecek. Virüs yükünün düşük ya da yüksek olması, normalleşme sürecinde kısıtlamaların seviyesini belirlemede etkili olacak.

Türkiye'!de şu ana kadar açıklanan verilere göre 110.130 doğrulanmış vakanın yanı sıra COVID-19 nedeniyle 2.805 ölüm gerçekleşti. Türkiye; ABD, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık'ın arkasından toplam vaka sayısında 7. sırada yer alıyor.