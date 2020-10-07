Yerli Aşı Adayının İnsan Deneyleri İçin Üretime Geçiliyor

Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası bazı açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, hayvan deneyleri tamamlanan aşı adaylarından ilkinin insan deneyleri için üretim aşamasına geçildiği duyuruldu. 4 aşı adayının daha yakında üretime başlayacağı söylendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün bazı yerli aşılarının hayvan deneylerinin tamamlandığını ve insan deneylerine başlanacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası, “Hayvan deneyleri tamamlanan aşı adayları için GMP (İyi İmalat Prosedürleri) sertifikasyonu bulunan tesiste ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği, diğer 5 aday için de üretimin yakın olduğu görüşü değerlendirmelerde netlik kazanmıştır” şeklinde açıklama yaptı.

Covid-19 aşı çalışmaları ve “Toplumsal Bağışıklık ve İnsidans (Görülme Sıklığı) Taraması”nın Bilim Kurulu Toplantısı’nda ana gündem maddesi olarak konuşulduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının daha da artırılması konusunda görüş birliğine varıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada tam açıklama şu şekilde:

“Koronavirüs Bilim Kurulumuz, bugün Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplanarak, salgınla ilgili son gelişmeleri değerlendirmiştir.

Öncelikle, ülkemizde dünyayla hemen hemen eş zamanlı şekilde yürütülen aşı geliştirme çalışmalarında gelinen nokta görüşülmüştür. İnsan üzerinde ilk uygulamalara en yakın 5 aşının geldiği aşama Bilim Kurulu üyeleri ile ele alınmış, araştırma ürünü olarak üretilen ilk aşının detayları ve diğer 4 aşıda izlenecek aşamalar değerlendirilmiştir. Hayvan deneyleri tamamlanan aşı adayları için GMP (İyi İmalat Prosedürleri) sertifikasyonu bulunan tesiste ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği diğer 4 aday için üretimin de yakın olduğu görüşü değerlendirmelerde netlik kazanmıştır.

TÜİK ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Toplumsal Bağışıklık ve İnsidans (Görülme Sıklığı) Taraması” çalışmasının tekrarlanarak, antikor seviyesi ölçümüyle bağışıklığın tespiti, PCR testi ile aktif vaka oranının yeniden değerlendirilmesi konusu toplantının diğer bir gündem maddesi olarak ele alınmıştır. Çalışmanın tekrarının pandeminin seyrini daha net çizgilerle değerlendirme açısından faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Bilim Kurulu üyeleri ile tarama testleri politikamız da değerlendirilmiştir. Testlerin yaygınlaştırılarak, temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının daha da arttırılması yönünde görüş birliğine varılmıştır."