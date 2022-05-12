Sağlık Çalışanları Hakkında Yeni Yasa Tasarısı Kabul Edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına ve kadınlara yönelik şiddeti ve mağduriyetleri önlemeye yönelik yasa tasarısının mecliste kabul edildiğini duyurdu.

Doktorlar bazı durumlarda hastalarla ciddi problemler yaşayabiliyor ve bu problemler bazı davaları da beraberinde getirebiliyor. Yaklaşık iki ay önce de sizlerle Almanya’ya göç eden ve göç etme hazırlığı yapan doktorlarla olan röportajımızı paylaşmıştık.

Doktorlar, malpraktis davalarının ve sürekli artan şiddet olaylarının kendileri için büyük zorluklar oluşturduğunu belirtmişti. Bugün ise Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca malpraktis davalarıyla ilgili yeni alınan kararı paylaştı. Gelin, kararın detaylarına ve Koca’nın açıklamalarına birlikte bakalım.

Malpraktis davalarında bir kasıt olmadığı sürece tazminatı devlet üstlenecek!

Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamalarına geçmeden önce, malpraktis davalarının ne anlama geldiğinden kısaca bahsedelim.Bu davalar, doktorların yanlış bir karar verdiği düşünüldüğü durumlarda açılan davalara verilen isimdir. Tıbbi olarak eksik veya yanlış yapılan bir tedavi veya ameliyatla karşılaşıldığında hastalar, doktora maddi ve manevi olarak tazminat davası açabiliyor.

Malpraktis davaları adıyla anılan bu dava sistemi her ne kadar hasta haklarını korumaya odaklı olsa da elinden geleni yapan doktorların hastayı bu konuda ikna edememesi doktorların açılan davalarla karşılaşmasına sebep olabiliyordu. Bu sebeple de geçtiğimiz günlerde meclise bir yasa tasarısı sunuldu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bugün Twitter’da yaptığı paylaşımla ‘kasıtlı’ olarak yapılmış bir hatayla karşılaşılmadığı sürece malpraktis davalarının tazminatını devletin ödeyeceği yasa tasarısının kabul edildiğini duyurdu.

Bununla birlikte tedavi ve ameliyatlar sırasında ‘kasıtlı’ yapılan hatalarda gerekli tazminat yine şikayetçi olunan sağlık çalışanları tarafından ödenmeye devam edecek. Böylelikle de hem elinden geleni yapan sağlık çalışanlarımızın hakları hem de hastaların bu konuda elde ettiği haklar korunmuş oldu.

Sağlık çalışanlarına ve kadınlara yönelik şiddet ağır cezalarla karşılaşacak

Söz konusu yasa tasarısının dikkat çeken önemli bir diğer gündemi ise şiddet olaylarına yönelik oldu. Buna göre artık sağlık çalışanlarına ve kadına yönelik şiddet davalarında 'düzgün görünüm' gibi gerekçeler iyi hal indirimi için kabul edilmeyecek. Ayrıca her türden şiddet olayına yönelik olarak cezalar da ağırlaştırılacak.

Söz konusu yasa tasarısı ile ilgili açıklama yapan Koca, "Sağlıkta şiddet suçu işleyenler, duruşmalarda kendilerine yakışanı giyebilirler. Yeni düzenlemeye göre, 'düzgün' görünüm iyi hal indirimi sayılmayacak. Sağlıkta kasten yaralama suçu işleyenler yargılama sırasında, hiçbir şey olmamış gibi aramızda dolaşamayacak." ifadelerini kullandı.