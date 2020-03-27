Sağlık Çalışanları İçin Bağış Kampanyası Başlatıldı

Koronovirüs salgını ülkemizde etkisini hissettirmeye devam ediyor. Türkiye’deki toplum sağlığını koruyan fedakar sağlık çalışanları ise haftalardır mücadelenin en ön safında yer alıyorlar. Nasıl bizim onlara ihtiyacımız varsa, onların da bize ihtiyacı var. Atlas Sağlık Eğitim Vakfı, sağlık çalışanlarının koruyucu maske ve ekipman ihtiyaçları için şartlı bağış kampanyası başlattı.

Sağlık çalışanlarımız, tüm Türkiye’de yüzyılın mücadelesini vermeye başladılar. Koronavirüse karşı verilen bu mücadelede toplum olarak almamız gereken önlemler basit, ancak sağlık çalışanlarımızın hayati riski sıradan bir vatandaşa kıyasla çok çok daha yüksek. Hatta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart tarihli basın toplantısında COVID-19 testi pozitif çıkan sağlık çalışanı sayısını da şimdilik gizli tutmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Toplum olarak bizim sağlık çalışanlarına, sağlık çalışanlarının da mücadelede ayakta kalabilmek için bize ihtiyacı var. Büyük risk altında icra ettikleri görevlerinde hayati tehlike yaşamamaları için koruyucu ekipmanlarını sürekli yenilemeleri gerekiyor. Sağlık Bakanlığı gerekli koruyucu ekipmanlar için destek kabul ediyor. Atlas Sağlık Eğitim Vakfı ise Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık görevlileri ve diğer kamu kuruluşları için bağış kampanyası başlattı.

Bir sağlık çalışanının koruyucu ekipmanı 150 TL ediyor:

Ekipman içerisinde koruyucu maske, koruyucu tulum, Bocs önlük, FFp2 maske, vnyl eldiven ve 3 katlı maske bulunuyor. Atlas Vakfı, tüm bu ekipmanların 150 TL değeri olduğunu ve fiyatların Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tedarikçilerden alındığının altını çiziyor. Yani vakfa yapılan bağışlar, bakanlık tarafından onaylı olan tedarikçilerden yapılacak alışverişle sonuçlanacak. Ekipmanlar yine sağlık çalışanlarımızca koronavirüs mücadelesinde kullanılacak.

Bağışta bulunmak isteyenler için Atlas Vakfı COVID-19 Şartlı Bağış hesap numarası:

Garanti Bankası TR06 0006 2000 4350 0006 294514

Eğer banka yoluyla bağışta bulunamıyorsanız, buraya tıklayıp Fonzip üzerinden bağışta bulunabilirsiniz.