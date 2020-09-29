İngiltere'de bir hava ambulans servisi, dağlık bölgedeki yaralılara hizmet verecek sağlık görevlileri için jet kostüm test etti.

Great North Hava Ambulans Servisi (GNAAS), Gravity Industries ile birlikte gerçekleştirdiği çalışma neticesinde Kuzey-Batı İngiltere'de bulunan bir dağlık bölge olan Lake District’te, sağlık görevlileri için bir jet kıyafeti testi gerçekleştirdi.

Nispeten zayıf bir insan popülasyonuna sahip olmasına rağmen sağlık ekiplerinin her ay defalarca Lake District’e çağırdığını belirten GNAAS operasyon müdürü Andy Mawson, böyle bir jet kostüme ihtiyaç olduğunu düşündüklerini ancak pratikte nasıl olabileceğini öngöremediklerini, test sonucunda ise bunun harika bir fikir olduğunu görmüş olduklarını ifade etti.

Bizzat Gravity Industries'in kurucusu Richard Browning tarafından test edilen jet kostümü, sağlık ekiplerinin yürüyerek 30 dakikada vardıkları bir konuma yalnızca 90 saniyede varabilmelerini sağlıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu inanılmaz zaman kazancı, yaşam ile ölüm arasındaki çizgide sağlık görevlilerine büyük avantaj sağlıyor.

Her iki kolunda ve sırt bölgesinde birer mini motora sahip olan jet kostümü. Sırttaki motor ile sağlık görevlisinin havalanmasını mümkün kılarken, koldaki motorlar sağlık görevlisinin gideceği yönü ayarlamasını mümkün kılıyor.