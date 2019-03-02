Microsoft, sağlık hizmetlerini bırakacağını açıkladı. Bu hizmetler arasında Microsoft Band ve Microsoft Health Dashboard uygulamaları yer alıyor.

Microsoft, uzun bir süre önce sağlık hizmeti donanım ve yazılımlarını tanıtmış ancak bunlar çok başarılı olamamıştı. Şirket iki yıl önce Microsoft Band aksesuarını satmayı sonlandırmış olsa da arka hizmetlerine destek vermeye devam ediyordu. Bu hizmetleri 31 Mayıs 2019 tarihinde son vereceğini açıklayan Microsoft, bu tarihten itibaren ilgili uygulamaları da mağazalardan kaldıracak.

Hatta Microsoft bu hizmetlere son vermeye o kadar kararlı ki bazı Microsoft Band alıcılarına para iadesi seçeneği de sunuyor. Aralık 2018 ve 1 Mart 2019 tarihleri ​​arasında veri senkronize eden kullanıcılar, Microsoft Band'leri için iade isteyebilecekler. Band 1 sahipleri $79,99 alacakken Band 2 sahipleri $175 alacak.

Eğer verileriniz için endişeleniyorsanız, 31 Mayıs'tan önce bunları dışa aktarabileceksiniz. Elbette Band'inizi bu tarihten sonra kullanmaya devam edebileceksiniz, ancak olur da Band'i sıfırlarsanız yeniden kuramayacaksınız. Bu da Microsoft'un iade kabul etme sebebini açıklıyor.