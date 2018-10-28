Sağlık Sorunlarınızı Ortadan Kaldırabilecek 8 Temel Gıda

Bir sağlık problemiyle karşılaştığımızda genellikle hangi ilaçları kullanmamız gerektiğini araştırırız.

Bu haberimizde günlük hayatımızda sıkça kullandığımız bazı besinlerin sağlığımız için nasıl faydalı olduklarına değiniyoruz.

1- Zerdeçal

Günlük hayatta kolayca bulabileceğimiz bu baharat, göz sağlığını koruyan çok iyi bir doğal antioksidandır. Zerdeçalda bulunan Curcumin'in, görüntünün bulanıklaşmasının önlenmesinde ve kataraktların başlamasını geciktirmede etkili olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca gözleri kataraktlara neden olan toksinlere karşı korur ve katarakt ameliyatından sonra insanların sahip olabileceği komplikasyonları önler. Çalışmalar, antioksidan özellikleri sayesinde curcumin'in depresyon belirtilerini azaltmaya yardımcı olabileceğini de göstermiştir. Araştırmalar zerdeçalda bulunan kurkumin'in iltihaplara ve şişmelere bağlı ağrıları da giderdiğini oraya çıkarmıştır. Fakat yüksek dozda zerdeçal kullanmanızı gerektiren bir durumla karşılaşırsanız önce muhakkak doktorunuza başvurun.

2- Muz

Muz kabuğu, yaralı cildi daha hızlı iyileştirmeye çalışabileceğiniz ev ilaçlarından biridir. Muz kabuğunu etkilenen bölgeye gece boyunca uygulayın. Muzlar, potasyum, C vitamini ve B6 bakımından zengindir, bu da onları kalp sağlığı için oldukça faydalı hale getirir. Yüksek potasyum alımı kardiyovasküler hastalıklar ve felç riskini azaltır.

Muz, ishal durumunda sindirim sisteminize iyi bir destek sağlayacaktır. Bu meyve, gerekli miktarda lif, potasyum ve ishal sırasında kaybolan diğer elementleri geri kazanacak ve sindirimi artıracaktır. Muz, aynı zamanda, kafa derisinin kuruluğunu ve kaşıntıyı gidermenize yardımcı olacaktır. Pul ve iltihapları gidererek cildi besler ve nemlendirir.

3- Ispanak

Yüksek potasyum, magnezyum ve diğer mineral içeriği sayesinde, kan basıncını stabilize etmek için ıspanak önerilen bir besindir. Çalışmalar, ıspanak açısından zengin bir diyetin arteriyel sertliği azaltabileceğini ve kardiyovasküler sağlığın korunmasına yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Kemik kırıklarının önlenmesi söz konusu olduğunda ıspanakta bulunan K vitamini çok önemlidir. K vitamini kemik sağlığını iyileştirir ve daha iyi kalsiyum emilimini sağlar.

Ispanakta bulunan A Vitamini, cilt gözeneklerinde ve kıl foliküllerinde yağ üretimini kontrol ederek ekstra yağ birikmesini önler. Ispanak ayrıca saç ve cilde yapı sağlayan ve kollajen oluşturmak için çok önemli olan C vitamini açısından da zengindir.

4- Dereotu

Dereotunda bulunan uçucu yağlar, uykusuzluk sorununa harika bir çözüm sağlar. İçinde bulunan flavonoidler ve B vitamini sayesinde iyi bir uyku sağlayan belirli enzimlerin ve hormonların üretimini artırır. Ayrıca, dereotu aşırı gazın sindirim sistemini zorlamadan ve güvenli bir şekilde vücuttan çıkmasına izin veren harika bir besindir.

Dereotu tohumları ve yaprakları doğal ağız spreyleri olarak kullanılabilir. İçerdiği uçucu yağlar, ağız boşluğundaki mikrobiyal enfeksiyonları önleyebilecek çok iyi antimikrobiyal ve antiseptik özelliklere sahiptir.

5- Nar

Nar suyunun düzenli olarak alınması, kalp hastalığı olan hastalarda kan akışını iyileştirir. Ayrıca narların içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde, bu meyvelerin tüketimi hemoglobin konsantrasyonunu ve kırmızı kan hücresi sayısını artırabilir.

6- Pancar Kökü

Pancar, hücrenin büyümesi, gelişimi ve işleyişi için çok önemli olan hemoglobinin önemli bir bileşimi olan demir açısından zengindir. Pancar ayrıca A vitamini, C vitamini, manganez, tiamin, riboflavin, B6 vitamini, magnezyum, potasyum dahil olmak üzere sağlığımız için önemli bir dizi vitamin ve element içerir. Ayrıca sindirim sağlığını iyileştiren iyi bir lif kaynağı olan pancar, kabızlığı ve diğer sindirim sorunlarını önleyebilir.

7- Bitter Çikolata

Bitter çikolatada büyük miktarlarda bulunan kakao tozu, arter astarına zarar verebilecek "kötü" kolesterol miktarını azaltmada etkili olduğunu kanıtlamıştır. Çalışmalar, bitter çikolata alımının beyne giden kan akışını geliştirdiğini ve beyin fonksiyonunu önemli ölçüde iyileştirdiğini göstermiştir.

8- Sarımsak

Sarımsak (hem çiğ hem de pişmiş) düzenli olarak alındığında, soğuk algınlığına karşı iyi bir önleyici etki sağlar. Çalışmalar, antiviral ve antibakteriyel özellikleri sayesinde yetişkinlerde bu rahatsızlığın sıklığını azaltabildiğini göstermiştir. Ayrıca sarımsak, kan basıncını düşürerek ve vücuttaki kolesterol miktarını azaltarak kalp hastalıkları riskini de azaltır.

Bütün bu besinlerin asla profesyonel tıbbı müdahale yerine geçmeyeceklerini unutmayın. Eğer hastalığınız geçmediyse mutlaka doktorunuza başvurarak tıbbi destek alın. Bu gıdaları tedavi amaçlı fazla tüketmek isterseniz, kullandığınız ilaçlarla gıdaların uyumluluğunu mutlaka kontrol edin.