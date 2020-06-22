Türkiye'nin en büyük savunma sanayii kümelenmesi olan SAHA İstanbul, 4-7 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği SAHA EXPO etkinliğini sanal ortamda düzenleyeceğini duyurdu. ASELSAN iştiraklerinden BİTES, SAHA EXPO'nun sanal ortamda gerçekleştirilmesini mümkün kılacak.

Türkiye'nin en büyük savunma sanayii kümelenmesi olarak bilinen SAHA İstanbul, koronavirüs salgını nedeniyle birkaç yıldır fiziksel olarak düzenlediği "SAHA EXPO" etkinliğini bu yıl, sanal ortam üzerinden gerçekleştirecek. Bu sayede etkinlik, fiziksel olarak gerçekleşemeyecek olsa da sanal ziyaretçilerine, ülkemizdeki yeni savunma sanayii ürünlerini gösterebilecek.

SAHA EXPO etkinliği, normal koşullar altında 4-7 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecekti. Ancak koronavirüs salgını bu etkinliğin düzenlenmesini imkansız kıldı. Hal böyle olunca da alternatif çözümler üretilmesi gerekiyordu ve SAHA İstanbul kümelenmesinin üyelerinden bir tanesi olan ASELSAN'ın iştiraklerinden BİTES, XperEXPO isimli bir uygulama ile SAHA EXPO'nun sanal ortamda düzenlenmesini mümkün kıldı.

SAHA İstanbul'un sanal ortamda düzenleyeceği SAHA EXPO, savunma sanayii alanında Türkiye'de bir ilk olacak. Katılımcılar, 7/24 dahil olabilecekleri etkinlikte Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki imza ürünlerini ve yeni nesil araçlarını görme imkanı yakalayacaklar. Sanal olarak düzenlenecek savunma fuarının dünya genelinde bir marka haline getirilmesi amaçlanıyor.

SAHA EXPO etkinliği, katılımcılar için de büyük bir avantaj sağlayacak. Normal koşullarda katılımcılar, dünyanın dört bir tarafından etkinliğe fiziksel olarak gelmek zorunda kalıyorlar ve bu da katılımcı sayısını azaltıyordu. Bu durum, sanal fuarla birlikte ordan kalmış olacak.

Sanal olarak düzenlenecek SAHA EXPO etkinliği, katılımcılara neredeyse fiziksel bir fuar ile aynı deneyimi yaşatacak. Katılımcılar, gerçekleştirecekleri sanal turlarla fuar kapsamındaki tüm ürünleri detaylı bir şekilde gezip inceleyebilecekler. Üstelik fuar görevlileri, katılımcıları bu sanal tur sırasında yalnız bırakmayacaklar. BizBize isimli bir uygulamayı kullanacak olan yetkililer, katılımcılarla doğrudan iletişim halinde olup, soru cevap etkinliği yapabilecekler.

Normal koşullarda SAHA EXPO gibi etkinliklere belirli sayıda katılımcı alınıyordu. Ancak bu fuarın sanal ortama katılması, bu durumu da ortadan kaldırdı. SAHA İstanbul, bu yıl ki etkinliğe sınırsız katılımcının dahil olabileceğini söylüyor. Bu sayede Türkiye'nin savunma sanayiindeki devleri, ürünlerini daha fazla kişiye göstermiş olacaklar.