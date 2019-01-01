Geçtiğimiz haftadan beri sinema yapımcıları ile Mars Group'u karşı karşıya getiren olaylara Şahan da dahil oldu.

Şahan Gökbakar'ı ZOKA ve Dikkat Şahan Çıkabilir zamanlarından takip edenler, aslında ne kadar yetenekli bir komedyen olduğunu biliyorlardır. Daha sonra Recep İvedik serileriyle eleştiri oklarına maruz kalan sanatçı, son yaşanan olaylarla ilgili eski günlerini hatırlatan bir video yayınladı.

Geçtiğimiz hafta patlak veren Mars Group ile film yapımcıları arasındaki gerginlik sürerken, hem atılan tweetler hem de sert açıklamalar bir süre daha konunun süreceğini gösterir nitelikte.

Son olarak Şahan Gökbakar, resmi YouTube hesabı üzerinden kampanyalı sinema biletlerinde usülsüzlük yapıldığını gösteren bir skeç yayınladı.

Sinema Gişesi Oyunları

Daha önce sinemacılarla Cinemaximum arasındaki gerginliğin nedenlerine değindiğimiz haberimize hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz: