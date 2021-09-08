An itibarıyla Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor. Konuyla ilgili bir açıklama da paylaşan Sahibinden.com, "Zorunlu olarak yaptığımız sistem çalışmaları nedeniyle kısa bir süre için sitemize ve mobil servislerimize erişim sağlanamamaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en popüler ilan sitelerinden biri olan Sahibinden.com, en azından kullanıcılar için sürpriz olan bir erişim sorunu ile karşı karşıya kalmış durumda. Konuyla ilgili olarak resmi web sitesi üzerinden bir açıklama paylaşan Sahibinden.com, şu ifadelere yer verdi:

"En kısa sürede yayında olacağız!

Zorunlu olarak yaptığımız sistem çalışmaları nedeniyle kısa bir süre için sitemize ve mobil servislerimize erişim sağlanamamaktadır. En kısa sürede size yeniden hizmet verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Biz çalışmalarımızı tamamlarken dilerseniz Facebook sayfamıza göz atabilir, herhangi bir gelişmeyi kaçırmamak için bizi Twitter‘dan takip edebilir ya da Instagram sayfamızda dolaşabilirsiniz.

Göstermiş olduğunuz anlayış için şimdiden teşekkür ederiz.

sahibinden.com"

Güncelleme: An itibarıyla Sahibinden.com'daki erişim sorunu çözülmüş gibi görünüyor. Sorunun tekrar edip etmeyeceği şu an için bilinmiyor.