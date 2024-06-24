sahibinden.com için geliştirilen ve ilanların tüm zamanlar için fiyat değişimlerini gösteren eklenti, internet sitesi tarafından engellendi. Eklentiyi kullananlar, sahibinden.com'a erişemiyorlar.

Türkiye'nin en popüler ikinci el ilan sitesi sahibinden.com, ilginç bir olayla gündemde. Platform, bir Google Chrome eklentisi nedeniyle kullanıcıları engellemeye başladı. Yapılan açıklamaya göre söz konusu eklenti, sahibinden.com'un kullanım koşullarına aykırı. Peki bu eklenti neydi?

Söz konusu eklenti, "Sahibinden Fiyat Geçmişi" olarak isimlendiriliyor ve ilanların geçmiş dönemlerdeki fiyatlarını göstermeye yarıyor. "gecmisi.com.tr" ekibi tarafından geliştirilen eklenti, görebildiğimiz kadarıyla bir süredir yayımda. İşte sahibinden.com, bu eklenti ile siteye ulaşmak isteyenlerin erişimini kısıtlamış durumda.

Sahibinden Fiyat Geçmişi eklentisi böyle görünüyor:

Google Chrome'un yanı sıra Opera, Firefox, Edge ve hatta Brave için bile kullanabileceğiniz eklenti, bir ilana girdiğiniz zaman ekranın sağ tarafında fiyat geçmişini göstermeye başlıyor. Şuna hemen açıklık getirelim; sahibinden.com'da bir ilanı favoriye eklerseniz o ilan için yaşanan fiyat değişimlerini zaten görebiliyorsunuz. Ancak Sahibinden Fiyat Geçmişi, ilanlardaki fiyat değişimlerini tüm zamanlar için sorgulayabiliyor. Yani bir ilanın uzun vade fiyat değişimi için kullanılıyor.

sahibinden.com tarafından yapılan açıklama şöyle:

Olağan dışı erişim tespit ettik...



Tarayıcınızda kullandığınız eklenti ile ilan fiyat geçmişini sahibinden.com'un Kullanım Koşulları'na uygun olmayan şekilde görüntülediğiniz tespit edilmiştir. Bu nedenle sahibinden.com'a girişiniz geçici olarak engellenmiştir. Tarayıcınızdan eklentileri sildiğiniz takdirde kısa bir süre sonra siteye tekrar giriş yapabilirsiniz.

Sahibinden Fiyat Geçmişi eklentisinin geliştiricisi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Bakalım bu olay, nasıl sonuçlanacak...