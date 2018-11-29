Sahibinden'de 1.68 Milyon TL'ye Satılan Star Wars Temalı Ev

ReMax Asist isimli bir aracı firma, 'Meraklısına, StarWars Tarzı Tasarım!' başlığı ile 1.680.000 TL'lik evi satışa çıkardı.

Geçtiğimiz dönemlerde de oldukça ilginç ilanlara ev sahipliği yapan Sahibinden'de, daha önce eşine rastlamadığımız bir ilan ortaya çıktı. İstanbul'un Şişli ilçesindeki Ergenekon mahallesinde bulunan ev dışarıdan ne kadar normal görünüyorsa, içeriden de bir o kadar enteresan.

Yukarıda gördüğünüz üzere evin dış cephesi içerisinde olan bitene dair hiçbir bilgi vermezken, içeride ise aydınlatmalarla ve Star Wars'a ait çeşitli figürlerle bambaşka bir dünya karşılıyor sizleri. 3+1 ve net 180 metre kare olan evin satış fiyatı 1.680.000 TL olarak belirlenmiş.

İşte o enteresan evden görseller: