Bu hafta ülkemizde satışa sunulan Xiaomi Redmi Note 6 Pro'yu en ince ayrıntısına kadar inceliyoruz.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro'nun üzerine oldukça yenilik katılarak ortaya çıkarılan Redmi Note 6 Pro, kullanıcıları kendine hayran bıraktı. Redmi Note 6 Pro'yla gelen çentik, Note 5 Pro'da bulunmuyordu. Bu bağlamda Xiaomi, Note 6 Pro ile Note serisinde de çentik furyasına katılmış oldu. Note 6 Pro'nun kamerası için eklenen yapay zeka, fotoğrafların işlenmesini üst düzeylere taşımakta zirâ Note 5 Pro'da bu özellik bulunmamaktaydı.

Çinli teknoloji devinin yeni akıllı telefonu Note 6 Pro; 19:9 oranlı, 1080x2280 çözünürlüğünde, 403 ppi (inç başına piksel sayısı), 6.26 inç, IPS LCD ekrana sahip olurken grafik gücünü ise Adreno 509 GPU'sundan almakta. Android 8.1 Oreo tabanlı MIUI 9 işletim sistemiyle gelen Note 6 Pro'nun arka tarafında; f/1.9 diyafram açıklığında 12MP ve f/2.2 diyafram açıklığında 5MP olmak üzere iki adet kamera bulunmakta.

Cihazın ön tarafındaki selfie kamerası f/2.0 diyafram açıklığında 20MP ve derinlik kamerası/sensörü f/2.2 diyafram açıklığında 2MP değerlerine sahip. Xiaomi Redmi Note 6 Pro sahip olduğu 4000 mAh kapasiteli lityum polimer bataryasıyla; oldukça kolay bir şekilde bir günü, cihaz ara sıra kullanılırsa iki günü rahatlıkla çıkarmakta.

Xiaomi; Redmi Note 5 Pro'da kullandığı Qualcomm'un 8 çekirdekli Snapdragon 636 işlemcisini, Note 6 Pro'da da kullanmaya devam ediyor. Xiaomi'nin bu hareketiyle; orta segmentte bulunan Snapdragon 636 işlemcisinin performansının yeterli derecede olduğu ve Xiaomi'nin Note 6 Pro'nun fiyatını olabildiğince düşük tutmak istediği anlaşılıyor. Xiaomi Redmi Note 6 Pro'nun ülkemizde satışa çıkan modelleri ve fiyatları şu şekilde:

4 GB RAM / 64GB depolama: 1.999 TL

3 GB RAM / 32 GB depolama: 1.799 TL

Redmi Note 5 Pro, kamera odaklı ve uygun fiyatlı bir akıllı telefon almak istediğinizde en iyi seçenek olarak karşınıza çıkıyor zirâ kamera performansı, dönemin bazı üst düzey akıllı telefonlarından bile daha iyi seviyede. Xiaomi Redmi Note 6 Pro ise bu deneyimi daha da iyileştiriyor. Arka kamerada; yapay zekayla sahne belirleme, portre modu ve geliştirilmiş odaklamaya sahip olan Note 6 Pro, ön kamerada ise derinliği algılayan 2. bir sensöre sahip. Bu yeniliklerin dışında Xiaomi, Redmi Note 6 Pro ile garip bir harekette bulunarak micro-USB portunu cihazında kullanmaya devam etti.

Redmi Note 6 Pro, Xiaomi Redmi Note 3 ile başlayan akımı devam ettiriyor. Bu akım/görüş, en mükemmel telefonu yaratmak değil; fiyat-performans bakımından tüketiciye en uygun cihazı ortaya çıkarmak. Bu doğrultuda Xiaomi'nin Note 6 Pro'su oldukça başarılı bir çalışma olmuş gibi durmakta.