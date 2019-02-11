Sahra Çölü'nde 1500 Yıldır Var Olduğu Bilinmeyen Yapılar Keş

Arkeolojik çalışmalar, Batı Sahra’da daha önce keşfedilmemiş taş yapıları ortaya çıkardı. Bu yapıların yüzlerce yıllık tarihleri olduğu tahmin ediliyor.

Teknolojik ilerlemelerle beraber farklı bilim alanlarında yeni ve beklenmedik çalışmalar yapmak mümkün oluyor. Uydu fotoğrafları ve havadan fotoğraf çekimleri, arkeolojik keşiflere ön ayak oldu.

Görsellerde East Anglia Üniversitesi’nden bir grup araştırmacının dikkatini çeken taş yapıların antik kalıntılara ait olduğu ortaya çıktı. Bu taş yapılar yuvarlak, üçgen, dikdörtgen ve hilal gibi farklı şekillere ve farklı boyutlara sahipler. Bazı yapı gruplarında farklı şekillerde taşlar da kullanılmış durumda.

Taşların ne amaçla orada bulundukları ve yapıların yaşı bilinmiyor. Bazı taşların yaşlarının 1500 yılı bulabileceği belirtiliyor.

Aslında bölge halkı bu taş yapıların varlığına aşina durumda. Hatta bir dönem bir grup İspanyol araştırmacı da Fas Taş Sanatı üzerine incelemelerde bulunmayı başarmış. Sahra Çölü bölgesinde ve özellikle Batı Sahra’da çok uzun süredir devam eden çatışmalar ve savaşlar, bölgede saha araştırması yapılmasını neredeyse imkansız kılıyor. Arkeologlar, Batı Sahra’nın arkeolojik çalışmalar söz konusu olduğunda neredeyse el değmemiş olduğunu belirtiyorlar.