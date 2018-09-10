Sahra Çölünün Genişlemesi Güneş Panelleri İle Durdurulabilir

En az yüz yıldır genişlemeye devam eden Sahra Çölü'nün genişlemesinin durmasının imkansız olduğu düşünülse de bir grup bilim insanı bunu başarabileceğini iddia ediyor.

Sahra Çölü'nün genişlemesinin durdurulamaz olduğu düşüncesi, bir grup bilim insanını buna karşı mücadele etmekten alıkoymadı. Prestijli bir dergi olan Science dergisinde yayınlanan projeye göre çölün büyük bir kısmı güneş panelleri ve yel değirmenleri ile kaplanırsa çölün genişlemesi durabilir ve bitki gelişimi tekrar sağlanabilir.

Maryland Üniversitesi'nin önde gelen atmosfer bilimcilerinden olan Eugenia Kalnay, bu projeyi yaklaşık 10 yıldır düşünmekteydi. Kendisinin MIT'deki akademik danışmanı olan Jule Charney de çölleşmeye sebep olan kısır döngüyü tanımlayan ilk kişiydi.

Bu döngüye göre kuraklık yeşil bitkileri yok ediyor ve açık renkli toprak da güneşin daha fazla yansımasına neden oluyor. Bu da arazinin soğumasına ve atmosferin daha yüksek ve serin kısımlarına daha az sıcaklığın yükselmesiyle yağış oluşumu da azalıyor. Daha az yağmur olması da tabii olarak bitki örtüsünün daha fazla yok olması anlamına geliyor.

Bu döngünün tersine çevrilip çevrilemeyeceğini merak eden Kalnay, "Bu kısır döngünün tersine çevrilebileceğini düşündüm; böylece yağış artabilir ve bitki örtüsü de büyüyebilir. Bu da yine daha fazla yağışın gerçekleşmesine sebep olacaktır" diyor. Kalnay, bunun üzerine, güneşi yansıtmayan siyah güneş panelleri ile zeminin ısıtılıp yağmur getiren hava akımlarının geri getirilebileceğini düşünmüş.

Üniversitede bir araştırmacıdan yardım alarak bu fikrinin bir simülasyonunu oluşturan Kalnay, düşüncesinin simülasyonda tam olarak gerçekleştiğini görmüş; nitekim yağış oranı artmış ve böylece bitki örtüsü de genişlemeye başlamış.

Kağıt üzerinde mükemmel görünen bu fikri gerçekleştirmek isteyen bazı yatırımcılar, Sahra Çölü'nde bir takım keşiflerde bulundular; ancak Kalnay'in hayal ettiği kadar geniş bir alan bulamadılar. Yani bu çözüm maalesef şu an için tasarım aşamasında kalmış durumda.