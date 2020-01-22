Şahsiyet Dizisinin Meksika Uyarlamasından İlk Bilgiler Geldi

Başrollerini Haluk Bilginer ve Cansu Dere‘nin paylaştığı Şahsiyet dizisi, Meksika televizyonlarına uyarlanıyor. El Asesino Del Olvido adıyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan seri, önümüzdeki ay prodüksiyona girecek.

Alzheimer teşhisi konmuş emekli bir adliye memurunun adalet önünde hesap vermemiş olan suçluları cezalandırmasını konu olan Şahsiyet dizisi, hiç şüphesiz son yılların en başarılı yapımları arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Onur Saylak’ın, senaristliğini ise Hakan Günday’ın üstlendiği Puhutv dizisi, gösterdiği olağanüstü başarı ile Türkiye sınırlarını aştı.

Haluk Bilginer’in, ‘Agah Beyoğlu’ rolü ile 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandığı Ay Yapım imzalı Şahsiyet, Meksika uyarlaması ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Ay Yapım ve Viacom International Studios, proje için imzaları geçtiğimiz mayıs ayında atmıştı.

Şahsiyet'in Meksika uyarlamasının başrollerinde Narcos'tan tanıdığımız iki isim bulunuyor

Bugün itibarıyla Şahsiyet’in Meksika uyarlaması hakkında daha fazla bilgiye sahibiz. Dizinin ismi El Asesino Del Olvido (Before I Forget - Unutmadan Önce) olacak. Meksika’da birden fazla lokasyonda çekilecek olan serinin başrollerinde Narcos dizisini izleyenlerin tanıyacağı iki isim, Damián Alcázar ve Paulina Gaitán olacak.

10 bölümden oluşan mini dizinin yönetmenliğini birçok ulusal ve uluslararası ödül kazanan başarılı yönetmen Ernesto Contreras yapacak. Şubat ayında prodüksiyona gireceği açıklanan serinin ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.

Şahsiyet dizisinin fragmanları