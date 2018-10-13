Kripto para madencileri, akılalmaz yöntemler kullanarak bilgisayarlara sızmaya devam ediyor.

Siber güvenlik firması Palo Alto Networks, sahte Flash Player güncellemeleriyle ilgili yeni bir rapor yayınladı. Yayınlanan rapora göre, Ağustos ayından beri faaliyet gösteren bir sahte güncelleme dosyası, cihazınızda Flash Player'ı gerçekten güncelliyor; ancak bunun yanında bir de Monero madenciliği yapan XMRig adlı madencilik yazılımını yüklüyor.

Araştırmacılar, internet üzerinde yapılan araştırma sonucunda bu malware'in AdobeFlashPlayer adı altına saklanan 113 farklı örneğini keşfetti. Windows ise bu güncelleme kurulduğu esnada bunun güvenli olmayabileceği yönünde bir uyarıda bulunuyor, ancak kullanıcıların çoğu işleme devam etmeyi tercih ediyor. Bu da yazılımın oldukça gerçekçi olduğunu bizlere gösteriyor.

Kripto paraların tam anlamıyla bir patlama yaşadığı 2017 yılı, hackerların da bu yöndeki çalışmalarını hızlandırdığı bir yıl olarak kayıtlara geçmişti. Starbucks'tan The Pirate Bay'e kadar çeşitli şirketler bu konuda çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Görünen o ki hackerlar, kripto para sevdasından hala vazgeçmiş değil.