Sahte Haberleri Yalan Olduklarını Bile Bile Paylaşıyoruz

BBC'nin dünya genelinde yapmış olduğu araştırma gösteriyor ki insanlar, dezenformasyon olduğunu bilmelerine rağmen birçok sahte haberi sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar.

BBC'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir araştırma gösteriyor ki insanlar dezenformasyon olduğunu bile bile sahte haberleri paylaşmaya devam ediyorlar. Sahte haberlerle uzunca bir süredir mücadele etmeye çalışan BBC'nin başlattığı projenin ilk adımı olan söz konusu araştırmanın sonuçları şöyle:

Kenya ve Nijerya'da araştırmaya katılanlar, önlerine gelen şeyin doğruluğunu teyit etmeden önce, sosyal medyada paylaşmaya öncelik verdiklerini söylediler. Hindistan'da da yükselen milliyetçiliğin, ulusal kimliğin ön plana çıkarılması istediğinden dolayı habercilikteki doğruluğun ve yanlışlığın ikinci planda olduğu gözlemleniyor.

Araştırma kapsamında 100 binden fazla sahte haber metni, 16 bin Twitter hesabı ve 3 binden fazla Facebook sayfası incelendi; Hindistan ve Afrika'daki onlarca insanla görüşüldü. Araştırmaya katılanlar, yedi gün boyunca cep telefonlarına BBC tarafından erişilmesine izin verdiler. Bu da araştırmacıların, katılımcıların neyi, kiminle ve ne sıklıkta paylaştıklarının tespit etmelerini sağladı.

Basın özgürlüğü konusunda pek de parlak olmayan ülkelerden Hindistan, Kenya ve Nijerya'da, ana akım medyaya duyulan güvensizliğin insanların alternatif kaynaklardan gelen bilgileri, teyit etmeden ve "işin gerçeğinin duyulmasına yardımcı olunduğu inancıyla" paylaşmalarına neden olduğu görüldü.

Ülkemizde de yalan haberlerin giderek almasıyla birlikte, bu konuda bizim de temkinli olmamızda fayda var. Nitekim bazı absürt ve olmadık haberler, birçok insanın yanlış bilgiler almasına sebep olabiliyorlar.