Sahte İlaçların Kontrolü İçin Mobil Uygulama Geliştirildi

Son dönemde ilaç adıyla satılan sahte ürünlerin sayısındaki artış, Sağlık Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

Sosyal medya ve internette pek çok ürün ilaç altında satılıyor. Bu ürünlerin ‘her derde deva’ oldukları, zayıflattıkları gibi iddialarda bulunulan reklamları artık sürekli olarak takip edilebilecek.

Sağlık Bakanlığı, sahte ilaçların engel ve tespiti amacıyla İlaç Takip Sistemi (İTS)’ni kullanıyordu. Şimdi vatandaşlar da bu uygulamayı kullanabilecek. Cep telefonlarına yüklenen uygulama sayesinde ürünün barkod ve seri numarasını kullanarak ilacı kontrol etmek mümkün.

Sahte ürünler genellikle diyabet, kanser, kalp ve damar hastalıkları, kolesterol, solunum yolu hastalıkları, eklem ve kemik rahatsızlığı,cilt hastalıkları ve cinsel problemler gibi sağlık sorunlarını çözdüklerini iddia ediyorlar. Bu sahte ilaçlar vatandaşlara hem maddi açıdan hem de sağlık açısından sorunlar yaratıyor.

Ücretsiz olarak indirilen İTS uygulamasında iki farklı yöntemle ilacın gerçek olup olmadığını test etmek mümkün. Bunlardan ilki, ilaç kutusunun üzerinde bulunan karekodu uygulamaya okutmak. Bir diğer yöntem ise ilaç bilgilerini elle girmek. Bu durumda barkodun yanında yer alan ve 01 ile başlayan kodu, başında 01 olmadan barkod no alanına, 21 ile başlayan kodu da, başında 21 olmadan seri no alanına yazmak gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı, bakanlıktan ilaç olarak onay almış olan hiçbir ürünün internetten satışının ya da reklamının yapılamayacağını belirtirken, reklamı görülen ürünlerin ilaç olmadığını söylüyor. Bakanlık yetkilileri, vatandaşları bu reklamlara inanmamaları ve yalnızca doktor tavsiyesi ile ilaç kullanmaları için uyarıyor.

Uygulamayı aşağıdaki bağlantılar üzerinden indirebilirsiniz.