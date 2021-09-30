Sahte Paralarla Sahte İçki Alan Adam, Hayatını Kaybetti

Ankara merkezli bir sahte para operasyonunda dikkat çeken olaylar yaşandığı ortaya çıktı. Benjamin isimli operasyonda çökertilen çetenin üst düzey yöneticilerinden biri olan Cemal Durdubaş, ürettiği sahte parayla sahte içki almış, bunun üzerine de hayatını kaybetmişti.

Türkiye'de son dönemlerin en büyük sahte para operasyonlarından bir tanesi gerçekleştirildi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün liderliğinde yapılan ve 20 ili kapsayan operasyon kapsamında, bastıkları sahte Türk lirası ve dövizi Facebook ya da Instagram gibi platformları kullanarak yüzde 40 komisyonla satan çete çökertildi.

Kolluk kuvvetleri, Benjamin ismini verdikleri operasyon kapsamında 96 kişiyi yakaladılar. Çetenin, ürettikleri sahte paraları satarken Türk liralarına halı, dövizlere ise benjamin ismini verdikleri ortaya çıktı. Ayrıca basılan sahte paraların Türkiye'deki hemen il ve hatta yurt dışına bile ulaştığı öğrenildi. Yaşanan olayın en ilginç tarafı ise çete yöneticisinin yaşadıklarıydı.

Piyasaya 5 milyon TL sahte para süren çetenin üst düzey yöneticilerinden bir tanesi Cemal Durdubaş isimli bir adamdı. Durdubaş, basılan sahte paraların satıcılara ulaştırılmasından sorumluydu. Operasyon sırasında edinilen bilgiler, bu çete üyesinin bastıkları sahte parayla sahte içki aldığı, bunun üzerine fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ortaya koydu. Yani bu adam, bastığı sahte parayla sahte içki alıp, bu içki yüzünden ölmüştü...

Cemal Durdubaş'ın ölümüyle ilgili olarak dikkat çeken bir husus daha vardı. Öyle ki örgütün tüm üyelerinin, Durdubaş'ın ölümü üzerine hastaneye giderek taziyede bulunduğu öğrenildi. Yani piyasaya 5 milyon lira sahte para süren çete, oldukça rahat bir şekilde etrafta dolaşabilmişti. Türkiye'den başka bir yerde yaşanması zor olan bu olayla ilgili soruşturma devam ediyor...