Sahte Parmak İzlerine Kodlar Gizlemek Mümkün

Steganografi, bilgiyi bir görüntü ya da şekle saklama sanatı/bilimidir. Antik ırkların haberleşmek için kazıdıkları rünlerden QR kodlarına kadar her şey steganografik eserlerdir. Şimdi sıra parmak izlerinde.

Görüntülerde bilgi aktarımlarını inceleyen bir makale olan Towards Construction Based Data Hiding: From Secrets to Fingerprint Images (İnşa Temelli Veri Gizlemeye Doğru: Sırlardan Parmakizi Görüntülerine)'de iki bilgisayar mühendisi mesajları parmak izi görüntülerine saklamayı başardı. Bu parmak izleri sahte izler olsalar da ne gözle ne de bilgisayar yardımıyla ayırt edilmeleri oldukça güç.

Bu uygulamanın asıl önemi şu: Bu uygulama sayesinde verilerin gizlenmesi ve gizlenmiş verilerin bulunması daha kolay hale gelebilecek. Parmak izi yapısı, normalde veri analizi yapan programların kullandığı geometrik tabanlı sistemlerden farklı oluyor. Bu yapı farkı da istatistiksel olarak daha net işlenebilen ve daha net kaydedilebilen bilgi anlamına geliyor.

İstatistik tabanlı çalışan ve geometrik desenler kullanan programlarla yapılan steganografi çalışmaları bazen rakamların azizliğine uğruyor. Örneğin banka hesap numaramızı kodlayıp gönderdiğimiz gizli kodu makine yanlış okuduğunda ya da istatistik programı "düzelttiğinde" veri anlamsız oluyor. Benim banka hesap numaramın ilk hanesini temsil eden piksel rengi, ana çerçeveden sadece 1 ton (56 binde bir) daha açıksa, sistem bunu ana çerçeveyle aynı olacak şekilde düzeltir, bu işlem sonucunda veri anlamsız hale gelebilir. Normalde çok faydalı bir düzeltme işlemi bu, ancak bilimin bu özel alanına pek yaramıyor.

Li ve Xinpeng adlı iki araştırmacının geliştirdiği sistem, parmak izindeki çember yapıların kutupları ve kıvrımları arasında verinin saklanması ve kodlanması temeline dayanıyor.