Sahte 'Saadet Zinciri' Kuran Kişi 10 Milyon TL ile Kayboldu

İzmir'de binlerce kişiden para toplayıp sahte 'saadet zinciri' kuran kişi önce 'hesaplar bloke oldu' dedi, daha sonra koronavirüs nedeniyle ödemeleri yapamadığını söyledi. İçlerinde ev kadını, uzman çavuş ve öğretmenlerin de yer aldığı binlerce kişi, sisteme yatırmış olduğu milyonlarca liranın iadesini bekliyor.

Saadet zinciri, 'Kazandıran Paketler' adıyla 7 ay önce İzmir'de kuruldu. Daha önce de 30 bin kişinin para yatırdığı Epitelyum isimli bir saat zincirinde yer alan Ömer Faruk Zıngıl'ın kurduğu yeni sistem, kısa sürede yayıldı.

Ömer Faruk Zıngıl'ın kurduğu saadet zincirinde, yatırılan paraları matbaa sektöründe değerlendirdiğini, elde ettiği yüksek kazancı da katılımcılara paylaşacağını vaat etti. 10 ayrı paket adı ile üyelerden para toplandı. Sisteme üyelik için 250 TL veren de oldu 30 bin TL veren de. 5 bin TL yatırana 7 ayın sonunda 12 bin 600 TL, 10 bin TL yatırana 25 bin 200, 30 bin TL yatırana 75 bin TL kazanacağı vaat edildi.

Sistemde vaat edilen kazanç 'Kazanç günlük ödeme haftalık' sloganıyla haftalık olarak ödeniyordu. Sisteme yeni üye kazandıran kişilerin ise ekstra yüzde 10 kazanç elde edecekleri söylendi. Bir hafta önce sorunların ortaya çıktığı sisteme İzmir başta olmak üzere birçok ilden binlerce kişi para yatırdı. Üyeler sisteme giremeyince, birbirleri ile iletişime geçtiler. Üyeler, dolandırıldıklarını yaptıkları araştırmayla anladılar.

Koronavirüs Nedeniyle İşler Durdu

Projeyi yöneten Zıngıl'a ulaşan kişiler "Hesaplara bloke konuldu. Hayati tehlikem var" yanıtı aldı. Zıngıl son olarak, koronavirüse karşı etkili olan bir sabun işine girdiğini söyledi. Sisteme üye olan 4 bine yakın kişiden toplanan paranın tutarı 10 milyonu aşkın olduğu tahmin ediliyor. Konuya ilişkin görüşü alınmak üzere aranan sistemin kurucusu Ömer Faruk Zıngıl’dan dönüş gelmedi.