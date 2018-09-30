Sahte Sanat Eserlerini Tespit Edebilen Uygulama: Oneprove

Eserler için oluşturulan dijital pasaport sayesinde, sahte eserleri tespit edebilen bir uygulama geliştirildi.

Çek Cumhuriyeti’nde Brno Bilgi Teknolojileri Fakültesi’nde IT uzmanları, eserlerin sahte olup olmadığını test edebilen bir uygulama geliştirdi. Oneprove adındaki uygulama, özellikle resimlerde olmak üzere pek çok sanat eserinde kullanılabiliyor. Orijinal eserlerin taranması ve bir tür 'dijital pasaport' oluşturulmasından sonra sisteme ekleniyor ve bu sayede uygulama bir karşılaştırma yapabiliyor.

Uygulamayı kullanan kişiler ise uygulamanın kamerasından faydalanarak karşılarına çıkan eserin görüntüsünü alıyor. Bu sayede uygulama, çekilen görüntü ve dijital pasaport arasında karşılaştırma yapıyor ve eser sahteyse uyarı veriyor.

Uygulamanın geliştiricileri, Oneprove'un gelecekte sanatçıların kimliklerine, stillerine, dahil olduklaı sanat akımına dair de pek çok bilgi verebileceğini söylüyor. Hala geliştirilmekte olan uygulama, şu an için yalnızca AppStore'da mevcut. Eğer uygulama dikkatinizi çektiyse, aşağıya bıraktığım bağlantıdan hemen indirebilirsiniz.