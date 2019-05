Popüler oyun serisi Saints Row, beyaz perdeye uyarlanıyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise oldukça tanıdık bir isim var.

Deadline’da yer alan bir habere göre F. Gary Gray, Saints Row’un sinemaya uyarlanacak olan filmini yönetecek. Yönetmenin son filmleri arasında N.W.A grubunu anlatan Straight Outta Compton ve popüler filmler serisinin sekizinci filmi olan Fate of the Furious bulunuyor. Gray ayrıca bu sene haziran ayında vizyona girecek olan Man in Black: International’ın da yönetmenlik koltuğunda oturmuştu.

Filmin senaryosunu kaleme alacak olan isim ise Greg Russo. Kendisinin IMDb sayfasına baktığımızda bir Mortal Kombat ve henüz isimlendirilmemiş bir Resident Evil uyarlamasının da senaryosu üzerinde çalıştığını görebiliyoruz.

Şu an için filmin ne hakkında olacağı ya da oyundaki önemli karakterlerin filmde olup olmayacağı belli değil.