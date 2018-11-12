Sakarya Üniversitesi öğrencileri kendi imkanlarıyla geliştirdikleri elektirikli araç Evrim'i dünya maratonu için hazırlıyor.

Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin kendi imkanlarıyla elektirik aksamını geliştirdikleri Evrim, dünya maratonuna hazırlanıyor. Yerli elektirikli araç saatte 40 kilometre hıza ulaşmakla birlikte yürüyen aksamının alimünyum ve kasasının ise karbonfiber olmasından dolayı hafifliğiyle ilgileri üzerine çekiyor.

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Topluluğu Başkanı Araştırma Görevlisi Kemal Kalaycı: "Bu araçta sadece elektrik mühendis adayları değil, makine, malzeme mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği öğrencilerimiz görev yapmaktadır." dedi.

Elektirikli araç, Sakarya Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu tarafından imal edildi. Hala gelişim aşamasında olan araç tam bir şarjla 120 kilometre yol kat edebiliyor. Öncesinde Avrupa üçüncülüğü kazanan topluluğun yeni hedefi ise önümüzdeki yaz, Londra'da yapılacak uluslararası büyük maratona katılabilmek.