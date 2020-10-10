Salı Günü Tanıtılacak Realme Q2 Geekbench'te Gözüktü

Realme'nin salı günü tanıtacağı Realme Q2 serisinde yer alan standart model, bugün Geekbench üzerinde kendisini gösterdi. Performans testine giren cihazın bazı donanım özellikleri de platformda yer aldı.

Yükselen akıllı telefon üreticilerinden birisi olan Realme, önümüzdeki günlerde yeni akıllı telefon serisi Realme Q2'yi tanıtmak için gün sayıyor. Şirket, 13 Ekim günü Realme Q2 ve Realme Q2 Pro isimli iki yeni akıllı telefonunu kullanıcıların beğenisine sunacak. Bugünse seride yer alacak Realme Q2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Daha önce tasarımı Realme tarafından paylaşılan Realme Q2, Geekbench üzerinde performans testine girdi. RMX2117 model numarasıyla Geekbench'te gözüken akıllı telefonun bazı donanım özellikleri de gün yüzüne çıktı. Realme'nin işlemcisi ve RAM'i ortaya çıkan bilgiler arasındaydı.

Realme Q2, MediaTek Dimensity 800U işlemciyle gelecek:

Geekbench'te yer alan detaylara göre telefon, ARMMT6853V/TNZA olarak adlandırılan ve MediaTek Dimensity 800U olduğu bilinen işlemciye sahip olacak. Sekiz çekirdekli ve 2 GHz frekansa sahip işlemciye bir de 6 GB'lık RAM eşlik edecek. Telefonun depolama alanı Geekbench'te gözükmese de muhtemelen 128 GB olacak.

Android 10 işletim sistemiyle kutudan çıkacak akıllı telefon, Geekbench'teki tek çekirdekli performans testinden 2.879 puan almayı başardı. Öte yandan telefon, çok çekirdekli performans testinde 8.123 puan kaptı. Tüm bu detaylar dışında Geekbench'te başka bir bilgi yer almadı.

Bugüne kadar ortaya çıkan bilgilere ve söylenenlere göre Realme Q2, AMOLED panele sahip FHD+ çözünürlüklü bir ekranla gelecek. Telefon, bir adet parmak izi okuyucusuna da ev sahipliği yapacak. Cihaz, 48 MP'lik ana kamerayla birlikte üç farklı arka kamerayı daha barındıracak.

Realme Q2, 62 W SuperVooc Flash hızlı şarj desteğine sahip 4.200 mAh bataryayla gelecek. Realme'nin yeni serisindeki akıllı telefonları Q2 ve Q2 Pro, Çin'de piyasaya çıktıktan sonra diğer ülkelerin pazarlarında da kendisini gösterecek. Akıllı telefonun fiyat etiketiyse şu an için bilinmiyor.