Samanyolu Galaksisi'nin Dışında Yeni Bir Kara Delik Bulundu

İçinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinin hemen dışında gizlenen küçük bir kara delik bulundu. Bilim insanları bu kara deliğin bulunmayı bekleyen kara delikler arasında sadece bir tanesi olduğunu belirtti.

Evrenin derinlikleri insanlık için gizem dolu bir yer olmayı sürdürüyor. Keşfedilen yıldızlar, galaksiler, gezegenler ve daha nicesi belki de keşfedilmeyi bekleyenlerin çok azını kapsıyordur. Bu gizemin tamamiyle gün yüzüne çıkarılması çok zor fakat aynı heyecanla çeşitli keşifler yapılıyor. Geçtiğimiz aylarda Samanyolu galaksisinde Dünya’dan 80 bin ışık yılı uzaklıkta 100’den fazla kara delik keşfedilmiş ve bu kara deliklerin içinde yaşadıkları yıldız kümelerini bir milyar yıl içinde zaptedecekleri belirtilmişti.

Bilim insanları şimdi de Samanyolu galaksisinin hemen dışında gizlenen bir kara delik buldular. Bu kara delik, yakınında bulunan yıldızın hareketini etkileme şekline bakılarak keşfedildi. Keşfedilen bu kara deliğin keşfedilmeyi bekleyen kara delikler arasında sadece bir tanesini olduğunu söyleyen bilim insanları, aynı teknikle başka gizlenmiş kara deliklerin bulunabileceğini söyledi.

“Kara delikleri Sherlock Holmes tekniğiyle keşfediyoruz”

Liverpool John Moores Üniversitesi Astrofizik Araştırma Enstitüsü’nde görevli olan ve çalışmayı yürüten Sara Saracino, kara deliği bulma yöntemlerini Sherlock Holmes’a benzeterek, “Sherlock Holmes'ün bir suç çetesini attıkları yanlış adımları takip ederek yakalaması gibi, biz de bir elimizde büyüteçle bu kümedeki her bir yıldıza bakarak, onları doğrudan görmesek de kara deliklerin varlığına dair bazı kanıtlar bulmaya çalışıyoruz. Burada gösterilen sonuç, aranan suçlulardan sadece birini temsil ediyor fakat birini bulduğunuzda, farklı kümelerdeki diğerlerini de keşfetme yolunda epey ilerlemiş olursunuz” dedi.

Kara deliğin Sherlock Holmes’a bıraktığı ipucu, yakınında yer alan ve Güneşimizin 5 kat büyüklüğünde olan bir yıldızın hareketini etkiliyormuş gibi görünmesiydi. Almanya'daki Göttingen Üniversitesi'nden ekibin üyesi olan Stefan Dreizler ise, "Kara deliklerin büyük çoğunluğu sadece dinamik olarak ortaya çıkarılabilir. Bir yıldızla sistem oluşturduklarında, yıldızın hareketini hemen göze çarpmayan ama tespit edilebilir bir şekilde etkilerler. Biz de böylece gelişmiş aygıtlarla onları bulabiliriz” ifadelerine yer verdi.