Samanyolu Galaksisi'nin Kütlesi Yaklaşık Olarak Hesaplandı

Evrende her şeyin çok büyük ve çok ağır olduğunu biliyoruz. Peki, içinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi'nin kütlesini merak ettiniz mi? Bilim insanları etmiş olacak ki bu konuda bir çalışma yaptılar. Galaksimizin yaklaşık kütlesi hesaplandı.

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu ve Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Gaia uydusunu kullanan araştırmacılar, galaksimizin kütlesinin Güneş'in kütlesinin 1,5 trilyon katı olduğunu hesapladı. Samanyolu'da 200 milyardan fazla yıldız olmasına rağmen, bunlar aslında toplam kütlenin sadece küçük bir kısmını oluşturuyor. Hatta galaksimizin merkezindeki devasa karadelik bile kütleye çok etki etmiyor. Peki 1,5 trilyon Güneş'lik bu miktar, nereden geliyor? (Güneşin kütlesi: 1,989E30 kg)

Kütlenin büyük çoğunluğu, daha önce hiç gözlemleyemediğimiz fakat teorik olarak varlığını bildiğimiz karanlık madde tarafından oluşturuluyor. Galaksilerin ve diğer uzay cisimlerinin hareket etme şeklini açıklamada oldukça sık başvurulan bir "şey" olan karanlık madde, doğrudan görülememiş olsa da yapılan deneyler sayesinde ispatlanabiliyor.

Kütle mevzusundaki tahmin, galaksinin merkezine yakın bir yerde kümelenen yüz binlerce yıldızdan oluşan küresel yıldız kümelerinin hareketlerine bakılarak yapıldı. Hubble Teleskobu ve Gaia uydusu, bu kümelerin yerçekiminden ne kadar etkilendiğini gözlemleyerek ne kadar kütle çekebileceklerini hesapladı. İki uzay aleti, 130 bin ışık yılı uzaktaki 12 kümeyi izleyebildi.

Bilim insanları elde edilen bu verileri gelecekte daha doğru kozmolojik bulgular elde etmek için kullanabilir. Uzay Teleskopu Bilim Enstitüsü'nden (STScI) Roeland van der Marel "Samanyolu'nun kütlesini daha iyi bilmek istiyoruz. Böylece onu kozmolojik bir çerçeveye koyabilir ve gelişen evrendeki galaksilerin simülasyonları ile karşılaştırabiliriz" diyor.