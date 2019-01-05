Samanyolu'ndaki Kara Delik, 10 Kat Büyüyebilir

Bilim insanları, yaptıkları araştırmalar ve gözlemler ışığında Samanyolu Galaksisi'nin ortasında bulunan bir kara deliğin, halihazırdaki boyutunun on katına ulaşabileceğini açıkladılar.

Durham Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan tabloya göre, Samanyolu Galaksisi'nde bir galaktik çarpışma yaşanabilir. Dünya'yı Samanyolu Galaksisi'nin dışına gönderebileceği düşünülen bu çarpışma, bir cüce galaksi olan Büyük Macellan Bulutu(LMC) ve Samanyolu Galaksisi arasında gerçekleşecek. Çarpışma için tahmin edilen süre ise 2 milyar yıl.

Gökbilimciler, daha önceki çalışmalarda 2.5 milyon ışık yılı uzaklıktaki Andromeda ile Samanyolu Galaksisi'nin 8 milyar yıl içerisinde çarpışacağını tahmin ediyorlardı. Durham Üniversitesi'nde araştırmada görev alan Dr. Marius Cautun, "Güneş sistemizin bu çarpışmadan etkilenmemesi için küçük de olsa bir şans bulunuyor." ifadelerini kullandı. Süper bilgisayarlar kullanılarak yapılan simülasyonlar ile elde edilen sonuçların yer aldığı çalışmalar, Royal Astronomik Derneği'nin aylık yayınlarında 3 Ocak'ta paylaşıldı.

LMC hakkındaki çalışmalarda elde edilen bulgulara göre, çarpışma sonrasında Samanyolu'nun ortasındaki kara delik uyanabilir ve çevresindeki gaz halde bulunan maddeleri içine çekerek 10 kat büyüklüğe ulaşabilir. Bu da kara deliğin, yüksek enerjili radyasyon yaymasına yol açabilir. Fakat bu radyasyonun Dünya'daki yaşamı etkilemesi beklenmiyor.

Samanyolu Galaksisi'nin normalleşmesi için bu çarpışmaya ihtiyaç duyduğunu belirten Dr. Alis Deason, "Şimdiye kadar Samanyolu Galaksisi'nin birleştiği galaksi sayısının çok az olduğunu düşünüyoruz. Örneğin Andromeda Galaksisi, Samanyolu'nun bugüne kadar birleştiği galaksilerden 30 kat daha fazla galaksi yutmuş durumda. Bu nedenle LMC ile yaşanacak çarpışma gecikmiş olsa da galaksimiz için gerekli." ifadelerini kullandı.