Samanyolu'nun Görkemli Işıltıları Portekiz'den Fotoğraflandı

Daha önce de birçok kez samanyolu galaksisini dünyanın çeşitli yerlerinden fotoğraflayan sanatçı Miguel Claro, nisan ayında çektiği harika bir fotoğrafı yayınladı. Samanyolu galaksisinin baharda gökyüzünde oluşturduğu manzarayı yakalandığı görüntüde, diğer gezegenlerin ışıltısı da yer alıyor.

Astrofotoğrafçısı Miguel Claro, Portekiz’de bir köyden eşsiz samanyolu galaksisinin yıldızlı yayını fotoğrafladı. Bu harika görüntüde, samanyolu yayının üzerinde oldukça görünür olan parlak mavi yıldız Vega’da yer alıyor. Campinho köyü yakınlarında çekilen fotoğrafta Mars ve Satürn’ü görmeniz de mümkün.

“Samanyolu’nun Bahar Kemeri” adlı fotoğraf, sanatçı Claro tarafından 18 Nisan’da güneş doğmadan 3 saat önce fotoğraflandı. Bahar Kemeri’nde, Lyra takımyıldızında yer alan Vega’nın dışında, yayın sağ ucunun hemen altında Mars ve Satürn parlıyor. Bu iki gezegenin oluşturduğu çizgiden sağ doğru ilerlerseniz; Scorpius takımyıldızındaki kırmızı süperdev yıldız Antares'i ve ardından parlak gezegen Jüpiter'i de bulabilirsiniz.

Bahar gecelerinde görkemli bir şekilde gökyüzünde beliren samanyolu galaksisi, ufukta diğer köylerden gelen ışıklarla karışıp sarı ve yeşili oluşturuyor. Avrupa’nın insan yapımı en büyük gölü olan Büyük Alqueva Gölü ise samanyolunun altında, yıldızları yansıtıyor.