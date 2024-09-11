Samanyolu'nun merkezindeki süper kütleli kara delik Sgr A'nın 9 milyar yıl önceki galaksi birleşmesiyle oluştuğu keşfedildi.

Samanyolu galaksisinin merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A*'nın, yaklaşık dokuz milyar yıl önce yaşanan büyük bir galaksi birleşmesiyle oluştuğu belirlendi. Araştırmalar, Sgr A*'nın geçmişte meydana gelen bu çarpışmanın sonucunda şekillendiğini ortaya koyuyor. Bu bulgu, galaksimizin merkezindeki dev kara deliğin oluşumuna dair önemli ipuçları sunuyor.

Araştırma, Event Horizon Telescope (EHT) tarafından yürütüldü ve 2017 yılında M87 galaksisinin merkezindeki kara deliğin görüntülenmesiyle başladı. EHT, 2022 yılında Samanyolu'nun merkezindeki Sgr A*'yı gözlemleyerek bu verileri topladı. Elde edilen veriler, Sgr A*'nın yüksek hızda döndüğünü ve Samanyolu'nun düzlemiyle uyumsuz olduğunu gösterdi. Bilgisayar simülasyonları, bu dönüş özelliklerinin, geçmişte bir galaksi birleşmesinin sonucu olarak oluşmuş olabileceğini destekliyor.

Sgr A'nın eğik dönüşü galaksi geçmişimizi şekillendiriyor

Araştırmacılar, bu birleşmenin, Gaia-Enceladus adlı eski bir uydu galaksi ile gerçekleşmiş olabileceğini belirtiyor. Bu, Sgr A*'nın döndürme açısının, 145-180 derece eğik olduğunu ve bu özelliğin, galaksimizin dinamik geçmişi hakkında önemli bilgiler sunduğunu ortaya koyuyor.

Süper kütleli kara deliklerin nasıl oluştuğunu ve büyüdüğünü anlamak, evrenin yapı taşlarını çözmemize yardımcı oluyor. Ancak, bu tür birleşmelerin doğrudan gözlemlenmesi, mevcut yerçekimi dalgası detektörlerinin menzilinin ötesinde kalıyor. Gelecekte, uzayda kurulacak LISA gibi projeler, bu düşük frekansta yerçekimi dalgalarını tespit ederek, süper kütleli kara deliklerin birleşimleri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir.