Samanyolu’ndan Binlerce Kat Güçlü Olan Canavar Galaksi Keşfi

Uzayın en gizemli varlıklarından olan kara deliklerin doğası, insanlığı şaşırtmaya devam ediyor. Yuvamızın bir üyesi olduğu Güneş Sistemi gibi yüz binlerce yıldıza ev sahipliği yapan Samanyolu’ndan binlerce kat daha hızlı yıldız üreten bir galaksi gözlemlendi.

Şili’nin Atamaca Çölü’nde yer alan ALMA gözlemevindeki araştırmacılar, yıldızları inanılmaz bir hız ve şiddetle üreten, yaşlı ve oldukça güçlü bir kara delik gözlemlediler. 13.7 milyar yıl önce gerçekleştiği tahmin edilen Büyük Patlama’dan sadece 2 milyar yıl sonra oluşan ve bu kara deliğin etrafındaki cisimlerle oluşturduğu galakside, her yıl binlerce Güneş benzeri yıldız meydana geliyor.

Merkezdeki kara deliğin süpernova patlamalarının ortalama itiş gücünden daha yüksek düzeyde çekiş gücü olduğu söyleniyor. COSMOS-AzTEC-1 olarak adlandırılan galaksi, Samanyolu’nun da üyesi olduğu eliptik galaksilerin atalarından birisi olabilir.



ALMA tarafından görüntülenen galaksideki gaz bulutları solda, toz bulutları ise sağda

Japonya, Almanya, Meksika ve ABD’li araştırmacılar, bu galaksiyi gözlemlemek için ALMA’nin 66 farklı radyo ışını teleskobunu kullandılar. Ardından galaksideki karbonmonoksit gazının izi arandı, elde edilen verilere dayanarak bir harita oluşturuldu. Haritada çöküşe geçen yoğun gaz ve toz bulutlarını gören araştırmacılar, yıldızların çok hızlı oluştuğuna dair kanıt da elde etmiş oldular.

Bir galaksinin böylesine hızlı ve güçlü bir şekilde yıldız üretebilmesi için, geçmişinde nasıl bir oluşum süreci geçirmesi gerektiği bilinmiyor. Belki de bu galaksi, farklı galaksilerin bir araya gelmesiyle oluşan bir yapıdır. Bu aşamadan itibaren her şey birer şüphe olarak araştırılmaya müsait konular.

Evrende süregelen süren kaosu, milyarlarca yıl uzaktan izlemek sizce de etkileyici değil mi?