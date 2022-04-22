Samsun'da Bir Araba, Hareket Halindeki Tırın Altından Geçti

Samsun'da yaşanan oldukça ilginç bir olay sosyal medyada gündem oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan videoda, SUV tipinde bir aracın hareket halindeki bir tırın altından geçtiği görüldü.

İnternet kullanımının hızla artması, dijital platformların popülerliğini de yükseltiyor. Günümüzün çoğunu geçirdiğimiz sosyal medya da bu platformların başını çekiyor. Hatta yapılan analizler dünyada 3.5 milyardan fazla insanın sosyal medya hesabına sahip olduğunu; bu sayının 2025’ten itibaren 5 milyara yaklaşacağını ortaya koyuyor.

Durum böyle olunca birçok ilginç içerikle bu mecralarda karşılaşıyoruz. Bu içerikler bazen korkutucu, bazen komik, bazen de oldukça ilginç olabiliyor. Mesela geçtiğimiz günlerde bir Ukrayna askerinin telefonu sayesinde hayatının kurtulduğunu gösteren bir videonun internette yayıldığını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise oldukça ülkemizde yaşanan oldukça tuhaf bir olayın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Samsun’da bir araç, hareket halindeki tırın altından geçti

Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi sitesi üzerinden yurt genelinde geçtiğimiz mart ve şubat aylarında gerçekleşen trafik kazalarını yayımladı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafınca yakalanan bu görüntülerden biri ise sosyal medyada viral oldu. Samsun’da çekilen bu ilginç görüntü, bir aracın aksiyon filmlerini aratmayan bir hamle yaptığını gözler önüne serdi.

Samsun’un Atakum ilçesinden geldiği aktarılan videoda SUV tipinde bir aracın, hareket halindeki beton yük taşıyan bir tırın altından geçtiği görülüyor. Bunun ardından ise aracın, muhtemelen olayın şoku sebebiyle sağa çekerek durduğu gözlemleniyor.

Belirttiğimiz gibi bu ilginç görüntü sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı yaşanan bu ilginç olay hakkında komik yorumlarda bulunu. Hatta bazıları görüntüleri popüler aksiyon filmi serisi Hızlı ve Öfkeli’ye benzetti. Bazıları ise bloğu götüren tırı eleştirerek kötü sonuçların ortaya çıkabileceğini aktardı. Gelin hep beraber bu tepkilerden bazılarına bir göz atalım.

İşte gelen tepkiler