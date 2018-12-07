Bir Hastaya, 3B Yazıcıdan Çıkan Kafatası Parçası Takıldı

Yeni nesil 3 boyutlu yazıcı teknolojileri sayesinde tıbbi operasyonlarda, kişiye özel çözümler sunuluyor. Samsun’da yaşayan Hasan Ayhan, kafatasında eksik parça olması nedeniyle kısa süre önceye kadar sokağa bile çıkamıyordu. Ayhan’ın doktorları, teknolojinin de yardımıyla kendisini yeniden hayata döndürmeyi başardılar.

Kafatasında küçük bölümlerle sınırlı olan kemik eksikliği, bu sorunu yaşayan insanların hayatlarını zorlaştırıyor. Samsun’da yaşayan 34 yaşındaki Hasan Ayhan da aynı sorundan muzdaripti. Ayhan, aynaya bile bakamadığını, hatta sokağa bile zor çıktığını söylüyordu. Bu problem onun için sadece fiziksel bir sorun değildi. Ayhan konuşma güçlüğü çekiyor, yemek yerken sorun yaşıyordu.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Dursun Tokgöz ve ekibi, Ayhan’ın yeniden hayata dönmesi için çalışmalara başladı. Kafatasındaki eksik parça yerine gerçekleştirilmesi gereken “kranioplasti” ameliyatını yapmak şarttı. Türkiye’de nadiren uygulanan bir yöntemi kullanmak isteyen ekip, eksik parçaları 3 boyutlu yazıcılarla ürettiler.

Kafatasındaki kemikleri daha önce geçirdiği bir enfeksiyon nedeniyle kaybeden Ayhan, üretilen parçalar yerine yerleştirildikten sonra eski haline geri döndü. Kafasında yer alan göçüğün bedensel ve psikolojik yan etkilerinden tamamen kurtulan Ayhan, operasyon sonrasında yeniden hayata döndüğünü söylüyor.

Hürriyet'e konuşan Dr. Dursun Tokgöz, “Travma, tümor, enfeksiyon gibi nedenlerle hastalarımızın kafatası kemiğinden bölümler çıkarmak zorunda kaldığımız durumlarda, kafayı yeniden şekillendirmek ve kemik yapısının bütünlüğünü korumak için yapılan bu ameliyat, ‘kronioplasti kiti’ adı verilen kemik çimentosu ile yapılıyordu." dedi.

Tokgöz, "Son yıllarda teknolojide yaşanan gelişmelerin yansımasıyla, ’3D yazıcı’ yöntemiyle eksik olan kemik parçasının birebir aynen üretilmesi ve titanyumdan üretilen parçanın ameliyatla kafada eksik olan bölgeye yerleştirilmesi bu alanda yeni bir ameliyat tekniği olarak kendini gösterdi. Biz de ilimizde, bölgemizde bu ameliyatı yaparak, kemik defekti problemi yaşayan ve hayatını istediği konforda sürdüremeyen hastalarımıza yardımcı olmayı hedefledik.” açıklamasında bulundu.

Hasan Ayhan, “Aynaya baktığımda ağlıyordum. Dışarı rahat çıkamıyordum. Çünkü herkes bana bakıyordu. Konuşma güçlüğü çekiyordum. Yemek yerken ağzımdan dökülüyordu. Ama şimdi rahat konuşmaya başladım ve yemek yiyebiliyorum" dedi.

3 boyutlu yazıcılarla kafatası parçası üretimi, daha önce Ankara ve Eskişehir’de iki kez daha uygulanmıştı.