Samsun’un Bafra ilçesinde sağanak yağışın ardından bir halı sahanın görüntüsü izleyenleri şaşkına çevirdi. Halı sahanın âdeta çarşaf gibi dalgalanması akıllarda soru işareti bıraktı.

Bazı şehirlerimizde meydana gelen şiddetli yağış, Samsun’da da ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Daha önce de pek çok örneği görülen bu halı sahanın kabarması, sizce neden olmuş olabilir?

Aslında çok basit bir sebebi var!

Böyle bir durumun yaşanması, aslında drenaj sistemiyle alakalı. Drenaj sistemi, düzgün çalışmadığı takdirde yağmur suları sahada birikebiliyor. Bu da halı sahanın altında bir su birikintisi olması anlamına geliyor ve ortaya böyle dalgalı bir görüntü çıkarıyor.

Bu su birikintileri zamanla halı sahanın alt tabanını da erozyona uğratabilirken alttaki zemini de zayıflatabilir. Böyle bir durumda da dalgalanma ve çöküntü yaşama oldukça doğal bir durum.

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Bu durumlar özellikle yapay çimlerle kaplı sahalarda meydana geliyor.

Yapay çimin altında bulunan dolgu malzemelerinin yer değiştirmesi, zeminin suya doyması sonucu ortaya çıkıyor. Aslında Samsun’da yaşanan ve ortaya bu ilginç görüntülerin çıkmasına sebep olan olay da tam olarak bu.

Yapay çim, şiddetli yağmurun etkisiyle iyice şişmiş ve altındaki dolgu malzemeleri yer değiştirmiş durumda. Yapay çim döşenmeden önce alt zeminin düzgün bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Eğer alt zemin düzgün sıkıştırılmamış veya uygun drenaj sistemi yapılmamışsa, yağmur suyu gibi sıvılar, çimin altına sızarak kabarmaya neden oluyor.

Bu tür sorunların önüne geçebilmek için halı saha yapımında doğru malzemelerin ve doğru işçiliğin önemi oldukça büyük.

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