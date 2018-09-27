Samsun Valisi Osman Kaymak, teknoloji devi Samsung’a çağrıda bulundu. Samsun’a yatırım yapılması konusunda talepte bulunan Kaymak, henüz firmadan bir cevap almadı.

Ülkemizin teknolojiye olan merakı hepimizce malum. Öyle ki insanlar neredeyse 3 yıl borçlanarak çeşitli teknoloji ürünleri alabiliyorlar. Teknoloji devi firmalar ise bu durumun farkında olacak ki ülkemizdeki alanlarını büyütmek niyetindeler. Samsung’un son hamlesi ise Türkiye’ye yeni bir yatırım yapmak.

Samsun Valisi Osman Kaymak ise Güney Kore ile yapılan görüşmeler sonucunda bu bilgiyi öğrendi ve Samsun’a yatırım yapılması konusunda talepte bulundu. Bu konu ile ilgili firmaya davette bulunan Kaymak, aynı zamanda bu talep için de bir dosya hazırlayarak Samsung’a gönderdi.

Samsun Subay Gazinosu'nda Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşeliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanlığı tarafından organize edilen programa katılan Kaymak,"Samsung firmasına bir dosya hazırlayıp gönderdik. Lütfen gelin Samsun'un yatırım imkanlarından ve avantajlarını tespit edin ve yararlanın, dedik. En son Güney Kore ile hükümetimizin yaptığı görüşmelerde de Samsung'un Türkiye'ye yatırım yapacağını öğrendik. Lütfen Samsung yapacaksa bu yatırımı Samsun'a yapsın. Çünkü Samsun hava, demir, kara ve deniz yolu olmak üzere dört ulaşım aksına sahip nadir illerden birisidir. Samsung buraya gelmesi halinde çok karlı bir yatırım yapacaktır. Eğer Samsung ilimize yatırım yaparsa bundan hem Samsung firması, hem de Samsunlular karlı çıkacaktır diye düşünüyorum" şeklindeki açıklamaları ile firmadan yatırım beklentisi içinde olduğunu dile getirdi.

Şu an için Samsung’un ne düşündüğü bilinmez ancak bu talep olumlu bir geri dönüş alırsa, bu adımda Kaymak’ın etkisi büyük olacaktır.