Samsun Yurt Savunma, CANİK M2 QCB 12.7 mm olarak isimlendirilen uçaksavarını ihraç etmeye hazırlanıyor. Şu an için 650 adet üretilen silahın ilk etapta 2000 adet üretilmesi hedefleniyor. Şirketin açıklamalarına göre uçaksavarlar, daha şimdiden ön sipariş almış durumda.

1998 yılından beri savunma sanayi çalışmalarını sürdüren Samsun Yurt Savunma, çok önemli bir gelişmeye imza attığını duyurdu. Yapılan açıklamalarda, bugüne dek daha çok tabancalarıyla bilinen şirketin uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı uçaksavarları da artık ihraç edeceği ifade edildi. Samsun Yurt Savunma, bu silahı üreten yalnızda 5 şirket olduğunu, "CANİK M2 QCB 12.7 mm" olarak isimlendirilen uçaksavarı üretebilen şirketlerden bir tanesinin de kendilerinin olduğunu vurguluyor.

Samsun Yurt Savunma tarafından yapılan açıklamalarda, uçaksavarın Ar-Ge çalışmalarının tamamlandığı ve haziran ayında da seri üretim sürecinin başlayacağı belirtildi. Genel Müdür Utku Aral tarafından yapılan açıklamalarda ise bunun gurur verici olduğu, normal koşullarda lisans süresinin 90 gün sürdüğünü ancak Samsun Yurt Savunma için bu durumun geçerli olmayıp, sipariş alındıktan 45 gün sonra teslimat sürecinin başlatılacağı bildiriliyor. Bu da Samsun Yurt Savunmayı, rakiplerinin önüne geçiren önemli bir husus.

650 adet uçaksavar hazır. Hedef 2000 adet üretim

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre bu uçaksavarlardan 650 tanesi çoktan üretilmiş durumda ve teslimata hazır. Ancak çok daha büyük hedeflerinin olduğunu söyleyen şirket yetkilileri, ilk hedefte 2000 üretimin ardından yılda 1000 artışla üretim kapasitesini artırmaya devam edileceğini belirtiyorlar. Elbette CANİK M2 QCB 12.7 mm üretiminin yanı sıra, yalnızca 80 saniyede 1 adet tabanca üretimi yapılmaya da devam edilecek.

Utku Aral'a göre Samsun Yurt Savunma'nın üreteceği uçaksavarlar, rakiplerinden çok daha üstün olacak. Silahların NATO ve T.O.P. standartlarının da üzerine çıkması için çalışmalarını da sürdürdüklerini belirten Aral, seri üretime geçmemiş olmalarına rağmen çeşitli ülkelerden ön sipariş aldıklarını söylüyor. Ön sipariş veren ülkelerin hangileri olduğuna değinmeyen Aral, bu silahların Afrika ve Güney Doğu Asya ülkelerinde sıklıkla tercih edildiğini açıklayarak, silahların hangi ülkelere satıldığının ipuçlarını veriyor.