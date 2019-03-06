Samsung’un Aklında 2 Yeni Katlanabilir Telefon Yapmak Var

Katlanabilir telefon piyasasının temellerini atan Samsung’un 2 yeni katlanabilir telefon modeli çıkarmayı planladığı konuşuluyor.

Katlanabilir telefonların oldukça popüler olacağı ve insanların ilgisini çekeceği belli oldu. Telefon üreticileri peş peşe katlanabilir telefon açıklamaları yapıyor. Yine de bu telefonlar daha çok yeni.

Samsung, bu alanda ilk adımları atan firmalardan biri oldu ve ilk katlanabilir telefonlardan birini de piyasaya sürdü. Gelen bilgilere göre firma iki yeni katlanabilir telefon daha çıkaracak.

Telefonlardan ilki, Huawei’nin Mate X modeli gibi ekranın telefonun dışına katlandığı bir model olacak. Bu telefonda büyük ekran dış tarafta olacak. Diğer telefon ise eski usül kapaklı telefonları andıran bir yapıya sahip olacak. Büyük ekran, istiridye kabuğu gibi kapanan telefonun iç kısmında kalacak.

Samsung’un Galaxy Fold adlı katlanabilir telefonu, nisan ayında raflarda olacak ama firma hala telefonun dayanıklılığını arttırmaya çalışıyor. Özellikle ekranın belli bir bölümünde beliren kırışıklık firmayı ciddi şekilde endişelendiriyor. Samsung’un ihtimalleri arasında ücretsiz ekran değişimi vermek de var.