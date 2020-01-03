Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2019 senesi boyunca sattığı 5G destekli Galaxy cihazlarının satış rakamını açıkladı. Açıklanan rakam, şirketin beklentilerinden daha yüksek çıktı.

Samsung’un bu yılki başarısı, şirketin daha önce koyduğu hedefleri geride bırakmış gibi görünüyor. Elbette bunu kendimiz söylemiyoruz; Samsung Electronics, 2019 yılı boyunca toplamda 6.700.000 adet 5G destekli Galaxy cihazı sattığını açıkladı.

Eylül ayında düzenlenen IFA etkinliğinde konuşan Samsung Electronics'in başkan yardımcısı JuneHee Lee, şirketin satış beklentilerini paylaşmıştı. JuneHee Lee, Samsung’un eylül ayına kadar 2 milyondan fazla 5G akıllı telefon satışı gerçekleştirdiğini söylemişti.

Açıklanan veriler, beklentilerden neredeyse 1,5 kat daha fazla:

Konuşmasına devam eden JuneHee Lee, şirketin 2019 yılı sonu beklentilerinin 2 milyon rakamını ikiye katlamak olduğunu belirtmişti fakat görünüşe göre şirket, beklentilerinin çok çok üstünde satış rakamına ulaştı. Açıklanan veriler, JuneHee Lee’nin ve şirketin beklentilerinden neredeyse 1,5 katı daha fazla çıktı.

Elbette Samsung’un açıkladığı veriler yalnızca Galaxy 5G akıllı telefonların satışlarıyla sınırlı kalmadı. Şirket, küresel piyasada ne kadar paya sahip olduğunu da açıkladı. Samsung’un ürettiği cihazlar, Counterpoint Research’ün verilerine göre küresel 5G akıllı telefon pazarının %53,9’unu oluşturuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yakın zamanda yeni bir 5G cihaz tanıtması bekleniyor. Bu cihaz da Samsung Galaxy Tab S6 5G’den başkası değil. Galaxy Tab S6 5G’nin 2020’nin ilk çeyreğinde, yani önümüzdeki üç ay içerisinde çıkacağı düşünülüyor.

Peki bizi daha da heyecanlandıran beklentiler neler? Elbette Samsung Galaxy S serisinin yeni üyesi olacak Galaxy S11. Samsung’un 5G destekli Galaxy S11 modellerini şubat ayında tanıtması da teknoloji dünyası tarafından beklenilen olaylar arasında.

Şimdi gelelim şirketin küresel anlamda en büyük rakibine. Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun öne sürdüğü görüşlere göre yeni çıkacak iPhone serisi, 5G desteğine sahip olacak. Şu ana kadar hiçbir iPhone’da 5G desteğinin bulunmadığını belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla bu sene ortalığın iyice kızışacağını söyleyebiliriz.