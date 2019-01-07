Samsung’un yeni devasa ekranı, The Wall (Duvar) ismiyle Las Vegas’ta yapılan CES 2019’da yerini aldı.

2019 yılının gelmesiyle beraber teknoloji severlerin gözü Las Vegas’a, Tüketici Elektroniği Fuarı’na çevrilmişti. Samsung’un yeni televizyonları da fuarın beklenen ürünleri arasındaydı. Samsung Electronics’in modüler MicroLED ekranlarının 219 inçlik versiyonu ‘The Wall’, şu sıralar CES 2019’da boy gösteriyor.

Bu devasa cihazın kullanılması planlanan yer elbette ki evler değil. Güney Koreli teknoloji devi, evlerde kullanılması amacıyla aynı cihazın 75 inçlik bir versiyonunu da üretti. Geçen yılın CES fuarında da benzer ekranlar görmüştük ancak o zaman gördüğümüz en büyük ekran 146 inç boyundaydı.

MicroLED ekranlar, mikrometre boyutundaki LED’lerin bağlanmasıyla oluşturuluyor. Bu MicroLED’ler tıpkı OLED’ler gibi kendi ışıklarını yayıyor ancak inorganik malzemeler kullanıldığı için OLED’lerden daha uzun süre dayanabiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre tüketiciler, ekranın modüler olmasından faydalanarak ekranı alışılmışın dışında şekiller ve boyutlarda kullanabiliyorlar.

Samsung şu anda hem MicroLED televizyon teknolojisini hem de QLED teknolojisini ilerletmeye devam ediyor. Bu teknolojilerden ilki süper son kullanıcı seviyesini hedeflerken diğeri ise sıradan son kullanıcıları hedef alıyor. Samsung ayrıca içeriğini zenginleştirmek amacıyla 2018 ve 2019 yılının smart TV’lerine iTunes ve AirPlay desteği de ekliyor.