5G teknolojisinin ayak sesleri duyulmaya başlandı. Samsung, endüstrinin ilk 5G modemi olan Exynos Modem 5100'ü resmi olarak duyurdu. 2018'in sonraların üreticilere sunulmaya başlanacak olan modem, 2Gbps indirme hızını destekliyor.

5G teknolojisini hızla geliştirmek ve yaymak isteyen Samsung, bunun için pek çok küresel komünikasyon şirketi ile birlikte çalışıyor ve ortaklıklar kuruyor. Samsung’un 5G teknolojisindeki son ürünü, endüstride bir ilk olma niteliği taşıyan Exynos Modem 5100 adlı 5G modem oldu.

2Gbps indirme hızını destekleyen yeni Samsung Exynos Modem 5100, 10nm süreci ile üretildi. Samsung’un basın açıklamasına göre Exynos Modem 5100, 3. Nesil Ortaklık Projesi (3GPP) ve 5G New Radio (5G-NR) için en güncel standart özelliklere sahip olan Release 15 (Rel.15) ile tam uyumlu.

Yapılan açıklamaya göre yeni Exynos Modem 5100, bir 5G son kullanıcı ekipman prototipinin içine entegre edildi ve bir 5G baz istasyonu ile test edildi. Testlerde 5G-NR veri araması başarı ile gerçekleştirdi. Ayrıca testlerin gerçek hayatı simüle edecek şekilde gerçekleştirilmesi, 5G teknolojisinin ticarileştirilmesini hızlandıracaktır.

Daha da önemlisi Exynos Modem 5100, 3GPP’nin 5G standardına ek olarak 2G GSM/CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA ve 4G LTE gibi 6GHz altı ve mmWave spektrumlarındaki bağlantıları da destekler. Dolayısı ile bu modemi kullanan cihazlar, yalnızca 5G bağlantısını değil, eski bağlantı teknolojilerini de destekleyecek.