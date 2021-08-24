Samsung, 2023 yılına kadar 206 milyar dolar para harcayacağı yeni bir yatırım programı duyurdu. Şirket, bu yatırım programı kapsamında yapay zeka, farmasötik ilaç ürünleri, yarı iletken ve robot teknolojilerine adeta para akıtacak.

Teknoloji dünyasının en köklü şirketlerinden Samsung, 206 milyar dolarlık yeni bir yatırım programı açıkladı. Şirket, bu yatırım programı kapsamında yapay zeka, farmasötik ilaç ürünleri, yarı iletken ile robot teknolojilerine adeta para akıtacak. Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre 206 milyar dolarlık yatırım programı, 2023 yılına kadar devreye alınmış olacak.

Samsung, yapacağı yatırımlara harcayacağı parayı kategorize etmedi. Yani hangi sektöre ne kadarlık harcama yapılacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak şirket, teknolojiyi konsolide etmek ve pazarlardaki liderliğini kazanmak için böyle bir değerlendirmede bulunulduğunun altını çizdi. Samsung'un iddialı yatırım programının, farklı teknoloji sektörlerinde çok büyük gelişmeler yaşanmasına neden olacağı düşünülüyor.

Samsung, neden böyle büyük bir yatırım yapma kararı aldı?

Güney Koreli teknoloji devi, bundan kısa bir süre önce 2021'in ikinci çeyreği için mali durum raporunu açıklamıştı. Bu rapor, şirketin kasasında 114 milyar dolar nakit olduğunu ve bu parayla yeni şirketler satın almak istediğini ortaya koymuştu. İşte 206 milyar dolarlık paranın yarısının hazır oluşu, şirketin bu denli devasa bir yatırım yapma kararı almasını kolaylaştırmış gibi görünüyor.

Teknoloji sektöründe hayatta kalmak çok zor. Yaşanabilecek bir pürüz ve rakiplerin güçlü oluşu, dev şirketlerin bir anda tepetaklak olmasına yol açabiliyor. İşte Samsung, böyle bir şeye mahal vermemek için sektördeki yerini güçlendirmeye çalışıyor. Öte yandan koronavirüs pandemisi, hayatımızı genel anlamda etkiledi. Samsung, pandemi sonrası dönemde yaşanacak gelişmeleri analiz edip, bu alanlara kayacak gibi görünüyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre yapılacak yatırımlar, şirkete özellikle de yeni nesil telekomünikasyon ve robotik konularında avantaj sağlayacak.