Samsung, Yeni 34 inç, 43 inç ve 49 inç Monitörlerini Duyurdu

Samsung, geniş ve kavisli ekrana sahip yeni ekranlarını tanıttı. Monitörler, donanım açısından muhteşem olsalar da kur farkından dolayı ülkemizde cep yakacaklar.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, oyuncuları ve profesyonel kullanıcıları hedef alan yeni 34 inç, 43 inç ve 49 inçlik monitörlerini duyurdu. CJ79 model numarasına sahip 34 inçlik model, Thunderbolt 3 girişini destekliyor. 3440 x 1440 piksel çözünürlüğe ve 21:9 en/boy oranına sahip olan monitör, ultra geniş kavisli bir yapıya sahip. Picture-by-Picture özelliği sayesinde aynı anda iki farklı kaynaktan görüntü alınabilmesini sağlayan monitör, isteğe göre kaynaklardan birinden gelen görüntüyü ekranın %25’ine sığdırabiliyor.

Monitör, kullanıcının ekran pozisyonunu kendine en uygun şekilde ayarlayabilmesi için kişiselleştirilebilen bir yapıya sahip. Quantum Dot teknolojisini destekleyen monitör %125 sRGB renk spektrumu sağlıyor. Curved VA panel teknolojisi, ekranın 3000:1 kontrast oranına sahip olmasını sağlıyor ki bu da siyah ve beyaz renklerin gerçeğe daha yakın görünmesini sağlıyor. Monitör, renkleri sıradan bir monitöre göre çok daha canlı gösterirken, aynı zamanda detayların da çok daha kaliteli görünmesini sağlıyor.

43 inçlik CJ79 ve 49 inçlik CJ89 monitörler ise 3840x1200 ekran çözünürlüğüne sahipler ve 32:10 ekran en/boy oranı sunuyorlar. dahili KVM anahtarı bulunan monitörde iki adet USB Type-C girişi ve dahili stereo hoparlör bulunuyor. CJ79 ve CJ89 monitörler ilk olarak Avrupa’da satışa sunulacak. 43 inçlik model 1155 dolar (6900 TL) fiyat etiketine sahipken, 49 inçlik model 1550 dolar (9300 TL) fiyat etiketi ile satışa çıkacak.