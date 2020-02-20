Samsung, 6 ve 7 nm EUV Yongalarının Seri Üretimine Başladı

Samsung, Kore'de bulunan V1 tesisinin EUV (Extreme Ultraviolet) litografi sürecine dayanan 6 ve 7 nm yongalarının seri üretimine başladığını duyurdu. Samsung'a göre, 7 nm'nin altındaki EUV kapasitesi 2020'nin sonuna kadar üç katına çıkacak ve mevcut planlar ilk çeyrekte 6 ve 7 nm tabanlı mobil yongalarını göndermeye başlayacak.

Gelişmiş yarı iletken teknolojisinde dünya lideri olan Samsung Electronics, bugün Hwaseong, Kore'deki yeni modern yarı iletken üretim hattının seri üretime başladığını duyurdu. Tesisin, Samsung'un aşırı ultraviyole (EUV) litografi teknolojisine adanmış ilk yarı iletken üretim hattı olduğu biliniyor. Tesiste 7 nanometre (nm) ve altındaki işlem düğümünü kullanarak yonga üretimi yapılıyor.

V1 hattı ismiyle de bilinen tesisin Şubat 2018'de açıldığını ve 2019'un ikinci yarısında test üretimine başladığını belirtmemizde fayda var. Tesisin buna dayanarak ilk ürünleri 2020’nin ilk çeyreğinde müşterilerine teslim etmesi bekleniyor.

Yatırımın 6 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Konuyla ilgili firmadan bir de açıklama geldi. Samsung Electronics Döküm İşletmesi Başkanı Dr. ES Jung yaptığı açıklamada, “Teknoloji liderliği ve tasarım altyapısının yanı sıra imalat mükemmelliği, döküm işinin en önemli unsurlarından biridir. Üretimi artırdığımızda, bu durum V1 hattı pazar talebine cevap verme ve müşterilerimizi destekleme fırsatlarını genişletme yeteneğimizi artıracak” sözlerini kullandı.

Şirket ayrıca, V1 hattının şu anda 7 nm ve 6 nm işlem teknolojisine sahip son teknoloji ürünü mobil yongalar üretmekte olduğunu ve 3 nm işlem düğümüne kadar daha ince devreleri benimsemeye devam edeceğini de bildirdi.

2020'nin sonunda, V1 hattındaki kümülatif toplam yatırımın, Samsung'un planına göre 6 milyar dolara ulaşması ve 7 nm ve altındaki işlem düğümünün toplam kapasitesinin 2019'un üç katına çıkması bekleniyor. Yarı iletken geometrileri küçüldükçe, yongalar üzerindeki karmaşık desenlerin ölçeklendirilmesini sağladığı ve 5G ve yapay zeka kullanılan yeni nesil uygulamalar için optimum bir seçim sunduğu için EUV litografi teknolojisinin benimsenmesi giderek daha önemli hale gelmiş durumda.

Samsung’un V1 hattında seri üretime başlaması, Snapdragon 865 için bir sözleşme yapmada geç olduğu yorumlarına da sebebiyet verdi. Olayın nasıl şekilleneceğini ilerleyen günlerde yapılacak yeni açıklamalardan takip edip öğreneceğiz.