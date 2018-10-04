Samsung'un ilk 85 inç 8K TV'si Samsung Q900, yaklaşık 90 bin TL'lik inanılmaz fiyatı ile ön siparişe açıldı. Cihazın resmi satışları ise 28 Ekim'de başlayacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 85 inç ekran boyutuna sahip 8K çözünürlüklü televizyonu Samsung Q900’ü ön siparişe açtı. 28 Ekim tarihinde satışa çıkacak olan Samsung Q900 ön sipariş fiyatı tam tamına 15 bin dolar. Yani bu ‘özel’ televizyonun fiyatı vergiler, nakliye ve diğer masraflar hariç yaklaşık 90 bin TL.

Kabul etmeliyiz ki Samsung Q900 gördüğümüz en pahalı televizyon değil. 4K TV’ler ilk satışa çıktıklarında çok daha astronomik fiyatlara sahip modeller bulunuyordu. Fakat asıl soru ‘Bu televizyon bu parayı hak ediyor mu?’ değil, ‘Bu televizyonu almaya gerçekten gerek var mı?’ olmalı. Zira günümüzde son derece sınırlı 8K içerik bulunuyor.

Şu anda 15 bin dolar verip aldığınız televizyonda sizi tatmin edecek kadar 8K içerik bulamayacaksınız. Bu nedenle bu cihazı almak şu an için fazlasıyla gereksiz. Elbette ki 8K içerikler bir gün yaygınlaşacak ve televizyonunuzda izleyebileceğiniz içerikler bulabileceksiniz. Fakat o gün geldiğinde 8K TV’ler de yaygınlaşmış olacak ve fiyatları çok daha mantıklı seviyelere düşmüş olacak. Yine de karar sizin tabi ki.