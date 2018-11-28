Samsung, 4TB'a Kadar Depolama Sunan 860 QVO SSD'leri Tanıttı

Samsung, uygun fiyata yüksek depolama kapasitesi sunan yeni nesil 860 QVO SSD'lerini tanıttı. Yeni SSD'ler, yüksek grafikli oyunları ve 4K videoları çalıştırmak için özel olarak tasarlandı.

Uygun fiyatlı, yüksek kapasiteli SSD’ler, HDD’lerin yerini almaya başladı. Bu noktada dünyanın en büyük çip üreticisi olan Samsung’un farkını ortaya koyduğu su götürmez bir gerçek. Şirket, SSD’ler arasında oldukça popüler olan 860 serisini daha da genişleterek 4TB’a kadar depolama kapasitesi sunan Samsung 860 QVO SSD’leri tanıttı.

Uygun fiyata geniş depolama alanı arayanlar için piyasaya sürülen Samsung 860 QVO, 550 MB/s okuma, 520 MB/s yazma hızına sahip. Rastgele performans ise okumada 96,000 IOPS’ken, yazmada 89,000 IOPS oluyor. Üç farklı model ile piyasaya çıkan 860 QVO SSD’ler 1TB, 2TB ve 4TB depolama kapasitesine sahip.

Samsung’un yüksek yoğunluklu 4-bit çok hücreli (MLC) NAND flash mimarisi baz alınarak geliştirilen SDD’ler için Samsung, yüksek grafikli oyunları ve 4K videoları yüksek performans ile çalıştırdığını belirtiyor. Samsung 860 QVO SSD’ler, EVO serisinin aksine 5 yıl değil 3 yıl garanti süresine sahip.

Samsung Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre Samsung 860 QVO'nun 1TB versiyonu 1.049 TL, 2TB versiyonu 2.049 TL, 4TB versiyonu ise 4.199 TL fiyat etiketine sahip olacak. Şirketin açıklamasına göre Samsung'un yeni SSD'leri Aralık ayından itibaren tüketicilerin beğenisine sunulacak.