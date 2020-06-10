Samsung 980 Pro SSD, Önümüzdeki Aylarda Satışa Sunulabilir

Samsung’un CES 2020 fuarında duyurduğu fakat henüz piyasaya sürmediği SSD’sini yakında satışa çıkaracağıyla ilgili veriler ortaya çıktı. 4. nesilden gücünü alan yeni 980 Pro, saniyede 6,5 GB okuma ve 5 GB yazma hızlarıyla adeta büyülüyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgisayarlarımızda bulunan hantal mekanik diskler, yerini uzun ömürlü ve oldukça yüksek performans vadeden SSD’lere bırakmış durumda. Gelişen üretim aşamalarının katmış olduğu üretimde küçülme, SSD’ler üzerinde de pozitif bir etki yarattı.

M.2 NVMe SSD’lerin günümüzde son kullanıcılar tarafından çok tercih edilmesinin sebebi; boyutu ve sunduğu performans. Büyük kardeşlerine nazaran fiyatının daha yüksek olduğunu bildiğimiz bu SSD'ler, yenilenen teknolojiyle farklı boyutlara çıkmış durumda.

Samsung 980 Pro, ağustos ayında piyasaya sürülebilir:

En büyük SSD üreticilerinden biri olan Samsung, senenin başındaki CES 2020 fuarında yeni nesil 980 Pro adındaki SSD’sini duyurmuştu. Henüz piyasaya sürülmemiş SSD’nin, ortaya çıkan verilere göre yakın zamanda satışa sunulabileceğini söyleyelim. Tam adıyla Samsung 980 PRO M.2 NVMe SSD, şirketin sunduğu ilk 4. nesil SSD olma unvanına sahip olacak gibi gözüküyor.

4. neslin sunmuş olduğu performans artışıyla SSD, 6.500 MB/sn yazma ve 5.000 MB/sn okuma hızlarına sahip. Bunun, yüksek okuma ve yazma hızlarıyla beraber, piyasadaki en güçlü SSD’lerden biri olacağını belirtelim. Birden fazla depolama seçeneğiyle birlikte gelecek 980 Pro, 250 GB ile 1 TB arasında kapasite varyasyonlarını bünyesinde bulunduracak.

Samsung, ürettiği Pro sınıfı SSD’lerinde şimdiye kadar hep 2 bit MLC teknolojisini kullanmıştı. Sektördeki diğer SSD üreticilerinin kullandığı 3 bit TLC NAND teknolojisini tercih etmeyen şirketin SSD’lerinde hangi teknolojiyi kullanacağını bilmiyoruz. 970 EVO adlı SSD’si üzerinde iyileştirmeler yapan şirket, SSD’yi 970 EVO Plus olarak tekrar tanıtmıştı. Tanıtıldığı zaman hangi teknolojiyi kullanacağı hakkında herhangi bir açıklama yapmayan şirket, kontrol birimi olarak ne kullandığı bilgisini de henüz paylaşmış değil.