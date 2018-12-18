Şimdi de Apple, Android Bir Telefon Üzerinden Tweet Attı

Biz Android üreticilerle iPhone kullandıkları için dalga geçiyorduk ki şimdi de Apple kendini ele verdi. Cupertino merkezli şirket, Apple Music'in resmi Twitter hesabı için Android bir akıllı telefon üzerinden tweet attı.

Son birkaç haftadır sizlere aktardığımız haberlerde Samsung ve Huawei gibi Android akıllı telefon üreticilerinin resmi hesaplarından kendi akıllı telefonlarını tanıtmak için iPhone üzerinden tweet attıklarını belirtmiştik. Tam ‘Samsung Apple’ın en büyük hayranı’ esprilerini yapmaya başlamıştık ki bu sefer de Apple büyük bir pot kırdı.

Ay başında Ariana Grande’nin kendi albümü ile ilgili bir paylaşımına yanıt veren resmi Apple Music hesabı, Ariana Grande ve Apple hayranları başta olmak üzere beğenileri toplamayı başarmıştı. Ancak Marques Brownlee, Apple Music tarafından atılan tweette bir tuhaflık sezmişti; tweet, bir Android akıllı telefondan atılmıştı.

Apple Music, iPhone’lara özel bir uygulama değil, bu nedenle Android bir cihazda Apple Music yüklü olması çok da anormal bir durum değil. Yine de resmi bir Apple hesabının, Apple’ın en büyük rakibi üzerinden tweet atması, işi bir miktar da olsa tuhaflaştırıyor. Kim bilir, belki de Apple çalışanlarının iPhone alacak kadar parası yoktur(!)